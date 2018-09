„Átok ül rajtunk hazai pályán”

Sényő-Carnifex – DVTK tartalék 2-0 (1-0)

Sényő, 300 néző. V.: Tamási.

Sényő: Gagyi – Klepács, Hadházi (Ruska), Fekete, Ács, Lakatos, Phrakonkham, Marics (Haburcsák), Kapacina (Kristófi), Barcsay, Márton. Edző: Imrő László.

DVTK tartalék: Bukrán – Bárdos, Varga J., Valkay, Géringer L., Budaházi, Farkas (Sramkó), Orosz, Tóth B. (Mertse), Zsiga (Juhos), Fenyőfalvi. Edző: Vég Csongor.

G.: Kapacina, Bárdos (öngól). Jók: Phrakonkham, Márton, ill. Fenyőfalvi, Bárdos, Orosz.

Imrő László: – A mai mérkőzésnek annyi pozitívuma volt hogy nyertünk és nem kaptunk gólt egy valóban nagyon fiatal csapat ellen. Gratulálok az ellenfél fiatal játékosainak, reméljük, minél többen eljutnak az első csapatig. Jövő héten ettől sokkal több kell a csapatunktól.

Vég Csongor: – A fiatal csapatunk játékban teljesen egyenrangú partnere volt a jó erőkből álló hazai csapatnak, de a fiúkban tudatosítani kell, hogy a pontrúgások is hozzátartoznak a játékhoz. Ennek a gárdának van jövője, de mérkőzésrutint kell szerezni felnőtt szinten. Gratulálok a hazai csapatnak!

Tiszaújváros – Cigánd SE 2-1 (0-1)

Tiszaújváros, 300 néző. V.: Kulcsár.

Termálfürdő Tiszaújváros: Tóth Cs. – Fodor P., Pap (Lipusz), Nagy D., Faggyas, Bussy, Nagy P., Kertész (Lippai), Burics, Illés, Papp. Edző: Gerliczki Máté.

Cigánd SE: Gazsi – Répási, Kovács G., Molnár, Baksa, Zanko, Engel (Bokros), Kis (Sánta), Varga K., Angyal, Fodor A. Edző: Prisztács Tamás.

G.: Papp, Lipusz, ill. Fodor A. Jók: Fodor P., Papp, Burics, Lipusz, ill. Gazsi, Répási, Fodor A., Molnár.

Gerliczki Máté: – Az eddigi mérkőzések közül most játszottunk a leggyengébben ennek ellenére hat komoly helyzetünk is volt, amelyek mind kimaradtak. Az utolsó percekben minden mindegy alapon rúgtunk két gólt és így azt mondhatjuk hogy szerencsés győzelmet arattunk. Mindezek ellenére azt mondom, hogy ebből a győzelemből erőt kell merítenünk és pontokat kell szereznünk idegenben is.

Terjék Sándor, technikai vezető: – Fájó vereséget szenvedtünk. Az első félidőben jól játszottunk, kézben tartottuk a mérkőzést és a vezetésünk után eldönthettük volna a meccs sorsát. Sok helyzetünk volt amiket ki kellett volna használnunk, ám ahelyett, hogy simán nyertünk volna hátul a hiba mindig bennünk van és ez sajnos most is bekövetkezett és az utolsó öt percben az ellenfelünk megfordította a mérkőzést.

Putnok FC – Tállya KSE 0-2 (0-1)

Putnok, 300 néző. V.: Káprály.

Putnok FC: Fülöp – Madarász, Zimányi, Varga M. (Katona), Czető (Tóth Sz.), Mahalek, Süttő, Illés (Mezőssy), Kemény, Constantinescu, Csirszki. Edző: Koszta Péter.

Tállya KSE: Tarr – Ondó (Belényesi), Huszti (Horváth B.), Minczér, Mihálszki, Nyitrai, Németh B., Lippai (Németh D.), Turcsik, Bihari, Bocsi. Edző: Uray Attila.

G.: Lippai, Mihálszki. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Koszta Péter: – Átok ül rajtunk hazai pályán, az ellenfél kapusa kifogott rajtunk.

Uray Attila: – Nagyon jól kezdtük az első félidőt a gólunk után el tudtuk volna dönteni hamarabb a három pont sorsát. A második félidőben szervezettséggel és nagy akarattal szereztük meg a győzelmet a mezőny egyik legjobb csapata ellen.

Salgótarjáni BTC – Sajóbábonyi VSE 3-0 (1-0)

Salgótarján, 300 néző. V.: Jakab.

Salgótarján: Megyeri – Nyéki, Czutor (Szandai), Bakos (Magos), Bata (Boros), Tarlósi M., Benkő-Bíró, Tóth M., Tóth O., Tarlósi P., Híves. Edző: Vágó Attila.

Sajóbábony: Málik – Molnár M., Icsó (Lakatos), Balogh D., Tátrai, Tóth I., Sebők, Horváth Sz. (Lázi), Fazekas, Csattos (Erdei Nagy), Tucsa. Edző: Kriston István.

G.: Tarlósi P. (2), Bata. Jók: az egész csapat, ill. Molnár M., Tátrai, Fazekas, Tucsa.

Vágó Attila: – Jó ütemben rúgtuk a gólokat, nagy szükségünk volt a mai győzelemre amiért sokat tettek a fiúk.

Kriston István: – Az első félidőben gyengén teljesítettünk, a másodikban teljesen megváltozott a játék képe nagy esélyünk volt hogy megfordítsuk a mérkőzést, de ez különböző okok miatt ez nem sikerült…

– ÉM –

