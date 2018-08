Atlétikai Eb – Koroknai Tibor és Máté is egyéni csúccsal búcsúzott az elődöntőben

A testvérpár idősebb tagja, a 28 éves Koroknai Tibor az elődöntő második futamában a hetes pályán kapott helyet. A három futamból – a mezőnyhöz ezúttal csatlakozott a 12 kiemelt – az első két helyezett mellett a további két legjobb idővel lehetett fináléba jutni. A Debreceni SC-SI futója a célegyenesig jól tartotta magát, az utolsó gátaknál azonban négyen lehajrázták, de így is 49.24 másodperces egyéni csúcsot ért el.

“Egy picivel csúsztam le a döntőről, de az eredmény nagyon jó lett” – értékelt az M4 Sportnak Koroknai Tibor, hozzátéve, hogy technikailag tökéletes futás volt, a számára kulcsszakaszok is jól sikerültek, ezért összességében nagyon elégedett.

A 25 éves Koroknai Máté a kettes pályáról rajtolt. Bátyjához hasonlóan szintén az ötödik helyen ért célba, mégpedig 49.77 mp-es egyéni rekorddal.

“Annyira király volt a hangulat, hogy egyszerűen nem fáradtam el” – nyilatkozta a fiatalabb Koroknai-fivér, aki azt is elárulta, hogy a hétfői előfutam után edzője és más szakemberek is azt kérték tőle, hogy az első öt gáton lassabban fusson, “húzza be a kéziféket”.

“Próbáltam erre figyelni, bár talán egy kicsit így is gyors volt az eleje. Mindenesetre az olasszal nem futottam el, ami a végén jól jött” – összegzett.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA