Átlagcsalád Siófokon, átlagköltségből

A magyarok 63 százaléka várhatóan elmegy nyaralni az idén, és átlagosan 194 ezer forintot tervez költeni az utazásra – derül ki egy felmérésből. Eszerint az utazók közel fele 150 ezer forintnál alacsonyabb büdzsét szán a pihenésre. A budapestiek átlagosan többet, 238 ezer forintot terveznek nyaralásra költeni, míg a falvakban élőknél ugyanez 160 ezer forint. Az idén nyaralást tervezők 22 százaléka 50 ezer és 99 ezer forint közötti összeget tud erre fordítani, 19 százalékuk 100-149 ezer forintot. Mindössze 8 százalék az, aki 300 ezer és 499 ezer forint közötti összeget szán a nyaralásra. A válaszadók 37 százaléka, azaz 10-ből közel négyen egyáltalán nem mennek az idén nyaralni. Ennek indokaként 59 százalékuk a pénzhiányt hozta fel, 22 százalékuk viszont az utazásra költendő összegből inkább a megtakarításait növeli. Egy évvel korábban a pénz hiánya még sokkal többeknél okozott gondot, tavaly a nyaralást nem tervezők 71 százaléka jelölte meg ezt a választ indokként.

Továbbra is Siófok a legkedveltebb célpont a Szallas.hu foglalási adatai szerint. Második helyen Hajdúszoboszló szerepel. Bronzérmes a Balaton északi partjának központja, Balatonfüred. Ezeket követi Eger, Budapest, majd két fürdőváros, Gyula és Zalakaros. Szeged, Balatonlelle és Hévíz zárja a listát.

Három–hét éjszaka az átlag

De mire elég az összeg, amit nyaralásra tudunk fordítani, ha egy átlagos, kétgyerekes családot veszünk figyelembe? A szálláskereső-, foglaló oldalak adatai alapján Siófokon – ahogy a Balaton egyéb részén is – egy szállodai foglalás reggelivel, vacsorával, wellnesshasználattal egy szombati éjszakára 40 ezer forint felett kezdődik akciósan, de inkább 50 ezer fölé tehető.

Panzióban 20 ezer alatt, míg apartmanban 20-30 ezer között is foglalhatunk egy éjszakára, ebben azonban nincs ellátás, tehát vagy magunkra főzünk, vagy étteremben ebédelünk. A Balatonon tehát az átlagosan mért 194 ezer forintból, figyelembe véve minden költést nagyjából 3-7 éjszakát lehet eltölteni.

Budapesten egy hostelben, vagy apartmanban már 13-15 ezerért is megszállhat egy család, Hajdúszoboszlón 15-16, Egerben 14-16, míg Gyulán 26-28 ezer forint az alja az áraknak – hozzátéve, hogy a vidéki célpontoknál a szállásoldalak szerint már 90 százalék feletti a szállások foglaltsága, így vélhetőleg a legolcsóbb ajánlatok régen elkeltek. Ellátással, well­nessel ezekben a városokban is a zsebünkbe kell nyúlni most már – előfoglalással, tavaszi akciókkal fele árban is volt lehetőség foglalni – és akár 50-60 ezret is ki kell fizetnünk alaphangon egy éjszakákért a négyfős családnak.

ÉM-HI

