Áthívták a szomszédokat a miskolci majorságba

Több mint kétszáz, a környékbeli utcákban élő lakónak küldött meghívót a Baráthegyi Majorság, hogy látogassák meg őket szombaton. 150 adagnyi étel készült bográcsban, ami el is fogyott, tehát sikeres volt a szomszédoló vendégvárás.

Maradtak beszélgetni is

– Megváltozott az utóbbi években itt a lakóközösség, nem mindenki tudja, hogy pontosan mi is van itt a majorságban, viszont többen érdeklődtek már, volt hogy egy nagypapa bekopogott az unokájával, hogy megnézhetik-e a várat – magyarázza Jakubinyi László, a majorságot üzemeltető Szimbiózis Alapítvány vezetője. – Ugyanakkor kaptunk olyan visszajelzéseket is, hogy van, aki aggódik amiatt, hogy sok fogyatékkal élővel találkozik a buszmegállóban. Szerettük volna, ha megismerkednek az itt élőkkel és dolgozókkal – teszi hozzá. Bár három időpontot hirdettek meg a vezetett sétához a majorságban, folyamatosan érkeztek a vendégek, akik miután körülnéztek és ettek egy adag ételt, maradtak még beszélgetni.

– Jó volt látni, hogy sokan itt ismerték meg egymást jobban, nem csak velünk, hanem egymással is barátkoztak, beindult egyfajta szomszédsági kohézió, miközben mindenkinek nagyon tetszett a majorság is. Abban máris megegyeztünk, hogy jövőre is tartunk ilyen napot, csak kicsit hamarabb, amikor jobb az idő – mondja Jakubinyi László.

A szomszédolás közben bemutatták a faaprítékból készülő brikettálójukat, amellyel fűtenek a majorságban, a környéken élők pedig azonnal felajánlották hozzá az ághulladékukat a jövőben.

ÉM-HI

