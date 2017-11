Átbuliznád november első hétvégéjét? Mutatjuk, hol várnak a legjobb partik!

Debrecen

2017. november 3., péntek

19.30 Metalcore party a Roncsbárban

A DJ pult mögött: Pit of Saron, Over My Dawn, Testify Metalcore, Monster in Me Metalcore.

20.00 Halloween Party az Ifjúsági Házban

Az este folyamán fellép a Privát Affér és a Funbasstix.

21.00 Karmapirin koncert az Incognito Clubban

A Karmapirin zenekar dalainak akusztikus átirata, avagy hogyan változnak át a savas rock alapok R’N’B lüktetésű vagy akár jazzes dalokká.

21.00 Mr. Busta a Kaptár Klubban

Ismét a színpadon egy oltári buli erejéig Mr. Busta!

23.00 Poptarisznya a Butiqban

Ezen az estén csak a 80-as, 90-es évek magyar diszkó slágerei szólnak!

2017. november 4., szombat

20.00 PokolgéP koncert a Roncsbárban

22.00 Ibiza Night Party a Hallban

Az Ibiza Night Party egy világhírű szupersztár Dj-vel tér vissza!

23.00 Reloaded – Unicum Butiq Bár, Campus Fesztivál

Nagyon komoly deep-tech szettek az éterben!

Miskolc

2017. november 3., péntek

18.00 Halloween buli a Molinari Caffe-ban

A keményebbek beöltözve érkeznek!

20.00 Antonia Vai lemezbemutató a Helynekemben

Pénteken a csodálatos hangú svéd énekesnő Antonia Why Oh Vai teszi próbára a hallójáratokat.

20.00 Maszkabál az Avalon Sörkertben

A jó hangulatot DJ Bordee garantálja.

22.00 Halloween Party a Rockwell Klubban

A Rockwell Klub színpadán egy világsztár: Dana Jasmine!

2017. november 4., szombat

19.00 A Magashegyi Underground a Helynekemben

Drága miskolciak, hamarosan ellátogatunk hozzátok – Miskolcra és a Helynekembe visszatérni egyaránt öröm – üzeni a zenekar.

20.00 Lemezbemutató a Corner színpadán

Egy régóta várt miskolci páros lép fel november 4-én a miskolci Corner Stage élőzenei színpadán. A Faminehill zenekar koncertjén vendég az Anchorless Bodies, akik a ‘Testet ölt’ című új albumukat mutatják be.

20.30 Éva Presszó koncert a Maci Grizzlyben

A karizmatikus Vigh Éva énekesnő által vezetett csapat underground gyökerekből táplálkozó, lendületes, énekelhető és könnyen befogadható, azaz PopUnderground stílusú, saját dalokkal koncertezik.

22.00 Hello-Vén Retro Party a Rockwell Klubban

80 év felett a fogyasztás díjtalan!

Nyíregyháza

2017. november 3., péntek

20.00 Halloween RnB Party a Hajóclubban

2017. november 4., szombat

Emlékek Éjszakája a Mamma Miában

Vár Téged is az emlékek éjszakája, mert emlékezni jó! Sztárvendég: Peat Jr.!

20. 00 MOONDAWN – Depeche Mode Fan Club a Hajóclubban

DEPECHE MODE, Bonanza Banzai, Ákos, The Cure, 80-as 90-es évek SynthPop, New Wave, Dark Wave, Cold Wave, EBM, Industrial

