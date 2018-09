Átalakult a csapat, de az edző személye is új ebben az évadban

A 2018/19-es évadban is egyetlen megyei csapat szerepel a női kosárlabda második vonalában, az NB I/B Piros csoportjában, az Aluinvent-DVTK U23-as együttese.

Az előző évadhoz képest nagy változások történtek a csapatnál, az 1995-ös születésű Sikora Emőke és Arad Zsófia „kiöregedett” az U23-ból, Vörösházi Jázmin a fővárosban folytatja tanulmányait és a TFSE játékosa lett, Nagy Eszter szintén Budapesten jár felsőfokú képzésre, és a BEAC-Újbuda csapatához igazolt, Schmidt Gréta és Kovács Luca tanulmányi okok miatt nem tudott kellő számú edzést vállalni, ezért elköszöntek, Halász Zsófia és Kundráth Kiara úgy döntött, hogy nem sportol, kosárlabdázik tovább, és a civil élet felé vette az irányt, Vasas Orsolya visszatért a Ceglédi EKK együtteséhez. Frindt Nikolett és Eperjesi Nóra a DVTK első csapatának keretéhez csatlakozott, de majd ­visszajátszanak abba a csapatba, amely a juniorokra épül, és amelynek ez utóbbi, vagyis az U18-as korosztálytól egy picivel idősebb, egyetlen játékosa van még, Erdődi Anna személyében.

Rá esett a választás

Az NB I/B-s gárdának új edzője is van, az eddigi tréner, Ambrus Erzsébet fiatalabb korosztállyal dolgozik a jövőben, a második vonalban szereplő diósgyőri csapat trénere ebben az évadban Magyar Gergely lesz. Az új csapat vasárnap 14.00-tól Budapesten játssza első bajnokiját, a Csata DSE második számú együttesének vendégeként.

– A tavalyi évadban az U18-as, az U16-os és az U14-es csapatnak is voltam az edzője, vagyis megismertem a teljes akadémiai korosztályt, és mivel ebben az évadban a junior, vagyis az U18-as csapat edzője vagyok, és erre az együttesre épül az NB I/B-s gárda, így rám esett a választás, nekem kell vinni a második vonalban a DVTK csapatát – mondta Magyar Gergely. – A junior korú játékosok számára ez a bajnokság jó lehetőség a rutinszerzésre, a tavalyi évadban is heti két meccset játszottak, és ez most is így lesz, ezáltal változatlanul lesz lehetőségük arra, hogy élesben, mérkőzéskörülmények között adják vissza az edzéseken tanultakat.

Nagyon nem ismerik

Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen céllal vágnak neki az évadnak.

– A legfontosabb az, hogy a játékosok fejlődhessenek – jelentette ki Magyar Gergely. – Konkrét eredményszintű elvárás nincs, de edzőből vagyok, a játékosok pedig ­sportolók, és szeretnénk minél több sikerélményt megélni.

A mezőnyt nem ismerjük túlságosan, de olyan helyen szeretnénk zárni, ami le­hetőséget ad arra, hogy a folytatásban is a második vonal legjobb csapatai ellen szerepeljen a diósgyőri utánpótlás.

ÉM-BCS

Számok és Csata

A diósgyőriek szakvezetője az alábbiakat is mondta: „A 14 csapatos bajnokságban, oda-vissza játszunk mindenki ellen, vagyis 26 mérkőzés vár ránk – nyilatkozta Magyar Gergely. – Az első abból a szempontból érdekes lesz, hogy várhatóan hasonló életkorú csapat ellen játszunk, hacsak a Csatánál nem döntenek úgy, hogy az első csapat keretéből is legyenek visszajátszó játékosok.

