Átadták Közép-Európa legmodernebb lovasközpontját Szilvásváradon

Nagy István hangsúlyozta: a Kincsem Nemzeti Lovasprogrammal sikerült megteremteni a dicső múltra és nagyszerű eredményekre visszatekintő magyar lótenyésztés jövőjének feltételeit. A program keretében Szilvásváradon mintegy 6,8 milliárd forintból három ütemben, négy év alatt megvalósult fejlesztéssorozat a magyar lovassport történetének legnagyobb beruházásaként meghatározó pillére a teljes hazai lovas ágazat megújításának – tette hozzá.

A csaknem 10 hektáron megvalósult fejlesztés eredményeként az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fontos történelmi karaktert is őrző és megtestesítő lipicai lovasközpontja immár valamennyi lovas szakág számára ideális felkészülési és versenyzési lehetőséget biztosít. Egyúttal jelentősen növeli a régió és a település idegenforgalmi vonzerejét, így a térség gazdaságát is erősíti – húzta alá a miniszter. Dallos Andor, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója közölte: a fejlesztéssorozat első ütemében megújult és kibővült az immár 650 néző befogadására alkalmas, 15 boxos istállót is magában foglaló fedett lovardakomplexum. Ezt követte a felvonulási terület, majd a nagy lovaspálya nemrégiben befejeződött, 3,6 milliárd forintos korszerűsítése.

Az utóbbi új lelátórendszert kapott, 6500 látogató befogadására alkalmas. Felszereltsége a bemelegítő pályához hasonlóan minden nemzetközi szabványnak megfelel, speciális négyévszakos pályatalaja pedig kiváló nedvességelvezető és lólábkímélő – fogalmazott.

Az országszerte 6 telephelyen mintegy 300 lovat tenyésztésben tartó, a takarmányt saját területein maga termelő ménesgazdaság alapvető célja, hogy Szilvásvárad a lovasoktatás és -kutatás hazai központja legyen. A most átadott létesítményegyüttes többfunkciós kialakítású, így nem csupán lovas, de egyéb kulturális programok megrendezésére is alkalmas – hangsúlyozta az igazgató.

Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője a tájékoztatón arról beszélt: régen várt pillanat és ünnep ez az esemény Szilvásváradon, a településnek több mint hétezer éves múltja és háromezer éves lovas kötődése van.

A magyarok kultúrájának szerves része a ló szeretete. “Lovas nemzet vagyunk, ez pedig olyan alapértékünk, melyet nem hagyhatunk veszni” – mondta.

– MTI –

