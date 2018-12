Átadták a sátoraljaújhelyi dohánygyár üzemcsarnokát

Átadták a sátoraljaújhelyi dohánygyár új üzemcsarnokát. A rendezvényen Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a 2015-ben elindított Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében eddig közel száz beruházás kapott támogatást 130 milliárd forintot meghaladó összegben, amely kétezernél is több munkahely létrejöttét eredményezte az országban.

5300 milliárd forint

A miniszter azt is közölte, hogy az idei év háromnegyedében több mint 5300 milliárd forint értékű beruházás valósult meg Magyarországon, köszönhetően az egyszámjegyű társasági adónak, a csökkenő munkáltatói terheknek és a fejlesztési források hatékony felhasználásának. A növekedést a vállalkozások kapacitásbővítő fejlesztései mellett a továbbra is élénk lakás- és egyéb ingatlan-beruházások is támogatták – tette hozzá. Kitért arra is, hogy a foglalkoztatottak száma a legfrissebb adatok szerint átlépte a 4,5 milliót. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliség továbbra is alacsony, jelenleg 3,7 százalékon áll.

A megye gazdasági adatait ismertetve Varga Mihály kifejtette: az ország eredményei itt is érezhetők, például a foglalkoztatottak száma 2010 és 2017 között 219 ezerről 271 ezerre nőtt, ezzel együtt a munkanélküliek száma 47 ezerről 16 ezerre csökkent.

A dohánygyári fejlesztéshez kapcsolódva a miniszter arra is rámutatott, hogy ezzel nemcsak a gyárban dolgozók munkahelye erősödött meg, de annak a mintegy 4000 embernek is, akik termelőként ebből a sajátos agráripari kultúrából élnek például Borsod, Szabolcs, vagy Csongrád megyében.

A környékre is kihat

Dr. Hörcsik Richárd Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: az újhelyi dohánygyár a térség egyik legjelentősebb gazdasági szereplője, ezért ami ott történik, az a környékre is kihat. Az egymilliárd forintos fejlesztés hosszú időre pályára állítja a gyárat, ami jó hír Sátoraljaújhely és a térség számára is.

Füzi Csaba, a Continental Dohányipari Zrt. vezérigazgatója elmondta: az 1 milliárd 87 millió forintos beruházáshoz kapott 543,7 millió forint a cég történetének legnagyobb vissza nem térítendő támogatási összege. A fejlesztéssel 20 új munkahely keletkezett a gyárban, ahol jelenleg 400 munkavállaló dolgozik. Kiemelte azt is, 24 éve nem épült új üzemcsarnokuk. A fejlesztésnek köszönhetően új termékkel is jelentkezett a gyár: megkezdték dohánycsaládjuk első tagjának gyártását. Az új üzemcsarnokban készül a szivarka is. A vezérigazgató köszönetet mondott a kormánynak, hogy kiáll a magyar vállalkozások érdekeiért.

BSZA

