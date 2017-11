Átadták a HungaroControl távvezérlésű toronyirányító központját

Seszták Miklós hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nemcsak választ ad a légiforgalmi irányítás és a légiközlekedés kihívásaira, hanem úttörőnek is számít.

A feladatokat egyelőre még a repülőtéren lévő toronyból látják el, a HungaroControl központjában most átadott központot kényszerhelyzetben használják majd. A teljes átálláshoz további fejlesztésekre van szükség, amelyek már tervben vannak.

Szepessy Kornél, a HungaroControl vezérigazgatója az ünnepélyes átadáson elmondta, hogy hét évvel ezelőtt merült fel először a távvezérlésű toronyirányítás ötlete, és a 2012. decemberi áramellátási hiba miatti másfél napos leállás után döntötték el végleg, hogy szükség van a most 34 éves ferihegyi irányítótornyot kiváltó megoldásra.

Szepessy Kornél, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. vezérigazgatója a társaság távvezérlésű toronyirányító központjának avatásán Budapesten 2017. november 14-én/MTI Fotó: Bruzák Noémi © Szepessy Kornél, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. vezérigazgatója a társaság távvezérlésű toronyirányító központjának avatásán Budapesten 2017. november 14-én/MTI Fotó: Bruzák Noémi

A terembe 14 kamera képét vezették be, a 360 fokos, élő képeken a radarinformációk is elérhetők, három kamera képe nagyítható és infravörös technológiával is felszerelt, így rossz látási viszonyok között is megjeleníti a gépeket. Ekkora méretű repülőtéren a világon ez az első ilyen távvezérlésű toronyirányító központ.

A kivitelezéshez kanadai modellt vettek alapul, kanadai beszállítót és szakmai partnert választottak. Az 1,8 milliárd forintos beruházás során kamerákat telepítettek, felújították a radarokat, valamint összeillesztették a radarinformációkat a kameraképekkel.

A ferihegyi toronyból a légiforgalmi irányítók adnak az induló gépeknek engedélyt a hajtómű indítására, majd a gurulóutakon a futópályához irányítják a gépeket, mielőtt megadnák a felszállási engedélyt. Az érkező gépek tőlük kapják meg a leszállási engedélyt és az irányítást a parkolási helyre.

A százszázalékos állami tulajdonban lévő HungaroControl 2016-ban Magyarország légterében kétszáz irányítóval az előző évihez képest mintegy 4 százalékkal több, 817 ezer repülőgépet irányított.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA