Aszúünnepet tartanak Erdőbényén a hétvégén

A szájhagyomány szerint Szepsi Laczkó Máté nevéhez fűződik az első aszúbor elkészítése. Ő egyébként Erdőbényén élt a XVII. század első felében. Erdőbénye önkormányzata az ASZÚÜNNEP gasztro-kulturális rendezvénnyel ennek a hagyománynak állít emléket. Pénteken tudományos konferencia, kiállításmegnyitók, komolyzenei koncert és a nap végén az erdőbényei borászok bor­estje várja az érdeklődőket. Szombaton a zenés ébresztő után többek között az erdőbényei kádárok életét, a helyi ételeket is megismerhetik majd a látogatók, és több helyszínen lesznek koncertek is. A programhoz kapcsolódik az Erdőbényei Református Egyházközség változatos családi napja. A méltán híres erdőbényei bor­ászatok pincéi és kertjei is változatos ki­kapcsolódást kínálnak. A rendezvény ingyenesen látogatható, mindenkit szeretettel fogadnak.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA