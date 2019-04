Asztalitenisz-vb – Szabó Tünde: Magyarország ismét bizonyított

“Nagyon örülök, hogy ismét olyan világeseményt rendeztünk, amellyel mindenki maradéktalanul elégedett lehet. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez volt minden idők egyik legjobb asztalitenisz-világbajnoksága.” – mondta az MTI-nek a politikus.

Hangsúlyozta: a versenyről mind a sportolóktól, mind a sportvezetőktől csak pozitív és megerősítő visszajelzések érkeztek.

Szabó Tünde kiemelte, hogy az asztalitenisz világszerte az egyik legnépszerűbb sportág, a versenyzők pedig nemcsak eredményeikkel vívnak ki elismerést, hanem példaképek is.

“Egy ilyen remek hangulatú világverseny sokat jelent a sportág hazai utánpótlása szempontjából is. Reméljük, egyre többen veszik kezükbe az ütőt és indulnak el egy olyan úton, amelyből az egészségük mellett a hazai asztalitenisz is profitál.” – fogalmazott.

“A nézettségi mutatók is önmagukért beszélnek, világszerte több mint 500 milliónyian követhették az eseményt a televízió képernyők előtt, a döntők egészen kiváló hangulatú napjaira pedig minden jegy elkelt, így teljes teltház előtt zajlottak az összecsapások a Hungexpón” – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a szervezők is elégedettek a nyolcnapos eseménnyel, s erre minden okuk meg is lehet, ugyanis mindent sikerült az eltervezettek szerint megvalósítani.

“Ahogy a nemzetközi szövetség, az ITTF elnöke, Thomas Weikert úr fogalmazott, Magyarország újra felkerült az asztalitenisz térképére, és ez mindenképpen egy olyan eredmény, amelyre joggal lehetünk büszkék.” – jelentette ki Szabó Tünde.

A Magyar Asztalitenisz Szövetség és a Nemzeti Sportügynökség szervezésében Budapest 1950 után adhatott ismét otthont a sportág világbajnokságának, amelyen 143 ország közel 600 játékosa indult.

– MTI –

