Asztalitenisz-vb – A címvédő elbúcsúztatta a Szudi, Pergel vegyes párost

A magyar fővárosban rendezett januári World Tour-versenyen döntős, 13.-ként rangsorolt magyar páros a G pavilon “centerpályáján” kezdhette meg a mérkőzést – a nap folyamán minden magyar itt játszhat majd -, s azzal a tudattal állhatott oda az 1-es asztalhoz, hogy nincs veszítenivalója. A célját a 16 közé kerüléssel már teljesítette, a jóval esélyesebb ázsiaiak ellen pedig felszabadultan játszhatott.

Ennek megfelelően is kezdték a magyarok a mérkőzést, a rivális meglepetésre 7-0 után szerezte első pontját, s a vége magabiztos, 11-5-ös hazai szettnyerés lett. A második játszmára aztán már bemelegedtek a japánok is, ez már sokkal szorosabb küzdelmet hozott, s a végén,10-9-nél hiába volt Szudiéknak ismét szettlabdája, ezt a felvonást 14-12-re már az ellenfél nyerte. A magyarok a folytatásban is egyenrangú partnerei voltak a világbajnoknak, sőt, úgy kerültek ismét játszmaelőnybe, hogy többször is látványos labdamenetek végén hozták olyan helyzetbe Isikaváékat, amelyet nem tudtak megoldani.

A negyedik szettben aztán jött egy-két hiba a magyaroktól, az ázsiaiak pedig ezt kihasználva ismét egyenlítettek, majd lendületben maradva – ha nehezen is, de – a következő játszmát is begyűjtötték, így már ők voltak kedvezőbb pozícióban. A hatodik szettet is a japánok kezdték jobban, 1-3-nál Bátorfi Zoltán, a nők szövetségi kapitánya időt is kért, ez segített, mert előbb 4-4-nél sikerült utolérni az ellenfelet, majd 8-4-re, 9-6-ra és 10-8-ra már Pergelék vezettek. A két szettlabda azonban nem bizonyult elégnek, Jusimuráék fordítottak, s első meccslabdájukat értékesítve véget vetettek a továbbjutásról szőtt magyar álmoknak.

Később még Szudi és Pergel is asztalhoz áll, előbbi Ecseki Nándorral, utóbbi pedig Madarász Dórával a férfi, illetve női párosok nyolcaddöntőjében.

“Közel voltunk a bravúrhoz, sajnálom, hogy nem sikerült. – nyilatkozott Pergel Szandra. – Persze a világbajnok párostól nem szégyen kikapni, nagyon pontosan kell ellenük játszani, s ez ma többnyire sikerült is. Nagyon kevésen múlt, a második játszmában és az utolsóban is szettlabdáink voltak, de nem jött össze.”

“Mindketten jól játszottunk, de hát egy világklasszis kettős volt az ellenfél. Mindenesetre jó, hogy a későbbi páros meccsek előtt ma már tudunk játszani egy mérkőzést. Ecseki Nándival mindent megteszünk majd a továbbjutásért a portugálok ellen.” – mondta Szudi Ádám.

Eredmény:

vegyes páros, nyolcaddöntő:

Josimura Maharu, Isikava Kaszumi (japán, 2.)-Szudi Ádám, Pergel Szandra (13.) 4-2 (-5, 12, -6, 6, 8, 8)

később:

női egyes, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

Madarász Dóra (53.) – Feng Tien-vej (szingapúri, 9.) 11.00

női páros, nyolcaddöntő:

Madarász Dóra, Pergel Szandra (13.) – Szun Jing-sa, Vang Man-jü (kínai, 2.) 18.00

férfi páros, nyolcaddöntő:

Ecseki Nándor, Szudi Ádám (5.)-Tiago Apolonia, Joao Monteiro (portugál) 18.45

női egyes, nyolcaddöntő 20.30

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA