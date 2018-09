Asztalitenisz Eb – Kiestek a magyar férfi játékosok

A selejtezőből főtáblára került duó, Lakatos Tamás és az erdélyi Szőcs Hunor a jóval esélyesebb francia Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson kettőstől kapott ki négy játszmában, az ötödik helyen kiemelt Ecseki Nándor és Szudi Ádám azonban váratlan vereséget szenvedett.

Ellenfelük, a Samuel Walker, Tobias Rasmussen angol, dán duó a selejtezőből jutott fel, s a főtábla első körében már megtréfált egy kiemelt szlovén párost. Most is ők irányítottak, és magabiztosan győztek, a magyarok még a szettnyerés közelébe is alig kerültek.

Így magyar részről már csak Póta Georgina és Pergel Szandra van versenyben az Eb-n, előbbi egyesben és párosban, utóbbi egyesben.

Eredmények (a nemzetközi szövetség honlapja alapján):

férfi páros, nyolcaddöntő:

Samuel Walker, Tobias Rasmussen (angol, dán)-Ecseki Nándor, Szudi Ádám (5.) 4-0 (7, 9, 6, 10)

Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson (francia, 9.)-Lakatos Tamás, Szőcs Hunor (magyar, román) 4-0 (9, 4, 10, 5)

később:

női egyes, 2. forduló:

Pergel Szandra (24.)-Nina Mittelham (német, 16.) 14.50

Póta Georgina (8.)-Maria Xiao (spanyol, 19.) 16.30

korábban:

női páros, nyolcaddöntő:

Póta Georgina, Matilda Ekholm (magyar, svéd, 1.)-Stephanie Loeuillette, Oceane Guisnel (francia, 16.) 4-0 (7, 6, 2, 10)

Ni Xia Lian, Sarah De Nutte (luxemburgi, 3.)-Madarász Dóra, Pergel Szandra (9.) 4-2 (-5, 6, 3, 9, -5, 9)

