Aszaló az elit felé kacsingat

Az Aszaló Sportegyesület gárdája tizenhárom mérkőzéséből tizenegyet megnyert, az egy-egy döntetlenje és veresége pedig 52-18-as, kiválónak mondható gólkülönbséggel párosul. A Szikszóhoz közeli, csaknem kétezer lelkes település csapatának fölénye eddig rányomta bélyegét a mezőnyre: az elmúlt hétvégén például rangadót nyert a társaság, hazai környezetben 3-2-re diadalmaskodtak a Miskolci VSC ellen.

Céljuk a feljutás

– A hat pont fórunkat én önkényesen hétnek számolom, hiszen szükség esetén a több győzelem is rangsorol – jelentette ki Szabó László, a klub technikai vezetője, aki szövetségi képviselőként is szolgálja a község labdarúgóéletét. – A célunk egyértelműen a bajnokság megnyerése: az elmúlt három évben rendre dobogósok voltunk, de az első hely mindig kicsúszott a kezünkből. Ezért koncepciót váltottunk, fiatalítottunk, edzőnek pedig felkértük az egykori játékost, Hanyecz Bélát, majd kimondtuk, hogy fel akarunk jutni a megyei első osztályba. Tudomásunk szerint ugyanerre törekszik az Alsózsolca és a Miskolci VSC, továbbá a varbóiaktól is hallottunk ilyen elképzelést. Nagyon jó állományunk van, bárkivel felvesszük a versenyt, sőt az eddigiek alapján egyenesen kiemelkedünk a csoportból. Sorsolásunk pedig kedvezőnek mondható, hiszen a tavaszi idény végére marad a három legnehezebb összecsapásunk, ezekből kettőt ráadásul itthon vívunk majd. Azt szeretnénk,azért dolgozunk, hogy a hajrára már ne kelljen idegeskednünk és az Alsózsolca, a Miskolci VSC és a Varbó elleni rangadónk úgymond tét nélküli legyen.

Kispályáznak

Az aszalói társaság átlagéletkora 23-24 esztendő közötti, játékosaik zöme a környéken él, dolgozik, vagy tanul.

– Mivel mindenki elfoglalt, hétközi edzést nem tartunk – folytatta Szabó László. – Ezen természetesen változtatni akarunk, bár megjegyzem, hogy szinte valamennyi labdarúgónk kispályázik, meccseink pedig felérnek egy tréninggel. Úgy szoktunk magunkon segíteni, hogy nagyon megnyomjuk a nyári és a téli erőgyűjtés időszakát, a mostani holt idényben is így teszünk majd. Nagy gondunk, vagy inkább pótlásra váró hiányosságunk, hogy nem rendelkezünk villanyfényes és műfüves pályával, ilyenkor, korai sötétedés esetén csak a szikszói tornacsarnokba mehetnénk egy kis gyakorlatozásra.

Aszalón jelenleg csak két együttest tartanak fenn, a felnőtt mellett az U19-es gárdájuk „üzemel”, ha feljutnak a régió elitbajnokságába, akkor nagy építkezésbe kell fog­niuk.

– Ebben az esetben még két utánpótláscsapat szervezése, továbbá a Bozsik-programhoz való csatlakozás vár ránk – jegyezte meg Szabó László. – A héttől a tizenhat éves korig terjedő korosztály összetrombitálása lesz a legnehezebb feladatunk, az pedig nem boldogít minket, hogy más falvakban is ez a helyzet. A gyerekanyag átnézése, a kiválasztás, a meggyőzés, a szülőkkel és az iskolákkal való egyezség komoly hadműveletet jelent majd, de együttműködésre törekszünk, mert komoly terveink vannak.

ÉM-KT

Az árvizes időszakot nyögik

Aszalón az öltözőépülettel nincs gond, a pálya talajával viszont van.

– Még mindig az árvizes időszakot nyögjük – kesergett Szabó László. – A természetes gyep, az úgynevezett ősfüves, csomós küzdőtér még a mi passzolgatós focink számára sem kedvező. A csoport egészét tekintve mégsem az aszalói „aréna” a legrosszabb, ezzel pedig mindent elmondtam. Még szerencse, hogy anyagilag nincs problémánk, köszönhetően az önkormányzatnak, és a néhány kisebb-nagyobb támogatónknak.

