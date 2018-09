Asus Rog bebizonyítja, hogy laptopon is lehet játszani

Még ha sikerül is egy olyan jó minőségű, nagy teljesítményű asztali számítógépet vásárolni, amely képes kielégíteni a legnépszerűbb játékok hardverigényeit, akkor is le kell mondanunk a mobilitásról. Erre a problémára azonban megoldást kínálnak az Asus ROG laptopjai, melyek felveszik a versenyt a bivaly erős gamer PC-kkel, miközben a hordozhatóság kényelmével is megajándékozzák tulajdonosaikat.

2018 őszén a legnépszerűbb számítógépes játékok a Fortnite, a Grand Threft Auto V, a Forza Horizon 4, a Playerunknown`s Battlegrounds, a Shadow of the Tomb Raider, a Call of Duty, Black Ops 4, a Battlefield 5, a Tom Clancy`s Rainbow Six Siege, az Assassin`s Creed Odyssey és a FIFA 19 voltak, amelyek mindegyike elég erős gépigényű, így ha a legnagyobb játékélményt szeretnénk átélni, mindenképpen egy erős asztali számítógépre, vagy egy Asus ROG laptopra lesz szükségünk.

A legnagyobb gépigényű játékok igénylik az erős hardvereket

Az idei nyár után elmondható, hogy a legnagyobb gépigényű játékok jelenleg, a The Initiate, a Motorbike Garage Mechanic Simulator, a Flight Sim World 4. X4: Foundations, a Wolfenstein II: The New Colossus, a Devil May Cry 5, a Rust, a Please Knock on My Door, a Hellblade: Senua’s Sacrifice és a Switchblade voltak. Ezen játékokhoz egy irodai laptop már egyáltalán nem elég és a középkategóriás notebookokra sem biztos, hogy telepíthetőek ezek a játékok, mivel a legtöbbhöz igen erős Intel i7-es professzor, 8-16 Gb RAM és persze egy tökéletes videokártya is szükséges.

Szerencsére ilyen erős gépeket ma már az usanotebook.hu jóvoltából is beszerezhetünk egyszerűen és gyorsan az internetről. A minden igényt kielégítő termékkínálat az alig néhány százezer forintos változatoktól, az egy millió forint feletti modellekig terjed. Így ha pénztárcánk engedi, akár egy 8. generációs i7-es Intel 8750H processzorral felszerelt, 32 GB RAM-mal támogatott, 512 GB SSD és 2 TB HDD háttértárolóval rendelkező, 17,3”-os LED kijelzővel ellátott ultra modern, gép boldog tulajdonosai is lehetünk, amelyen garantáltan minden játék futni fog, köszönhetően az nVidia GeForce GTX 1080 8GB GDDR5 videokártyának és az előre telepített, jogtiszta Windows 10-nek.

Az Asus ROG az egyik legjobb vétel!

Még ha csak az Asus Rog gépek legkedvezőbb árú változatai körül nézelődünk, akkor is világossá válik, hogy a konkurens márkákhoz képest, mennyivel többet kínál számunkra ez a széria. 250.000

Forintért ugyanis már egy 8. generációs Intel Core i5 8300H 2.3 Ghz-es, 4GB memóriás, 1 TB HDD-s gamer laptopot kaphatunk, amelyben egy erős, nVidia GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 lapul. Bár a Lenovo, a Dell, az Acer és a HP is gyárt gamer notebookokat, ezek árban vagy hardver erősségben alul maradnak az Asus ROG órási teljesítményétől, amelyet kedvező áron kínálnak, ráadásul minden géphez 16 GB WebStorage, felhő alapú tárhelyet is kapunk ajándékba és Windows 10 operációs rendszerrel is fel vannak szerelve a játékimádók legnagyobb örömére.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA