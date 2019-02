Árvízi biztonság: befejeződött a Vadász-patak mederkotrása

A közelmúltban befejeződtek a Vadász-patak medertisztítási munkálatai, amelyre a növényzet elszaporodása miatt volt szükség, hogy megakadályozzák egy esetleges tavaszi árhullám kialakulását. A Szikszót érintő szakaszon közel három hónapig dolgoztak a szakemberek, és összesen 11 millió forintba kerültek a munkálatok.

3000 köbméter iszap

A mederkotrást 1500 folyóméter hosszan végezték el a patak nyomvonalán, mindeközben több mint háromezer köbméter iszapot, nádat és egyéb növényzetet, illetve törmeléket távolítottak el a munkagépek. A munkálatokat azért szerették volna még a tél vége előtt elvégezni, hogy egy esetleges tavaszi árhullám nehogy gondot okozzon a környékbeli ingatlanokban, mint történt az a 2010-es nagy árvíz idején a városban. Ugyanakkor a hidegebb időjárás egyszerűbbé tette a növényzet eltávolítását, így az önkormányzat és a vízügyi cég folyamatos egyeztetése után az őszi, tél eleji munkakezdésben állapodtak meg. Bár 2017-ben vegyszeres gyom­irtást is végeztek a közmunkások közreműködésével a növények túlzott elszaporodása és az iszapolódás ellen, de hasonló volumenű munkára már évek óta nem volt példa a patak városi szakaszán.

Így indultak a munkálatok ősszel…

– Legutóbb 2011-ben végeztek hasonló mederkotrást a patakon, azóta a lakosság és az önkormányzat is jelezte, hogy újból feliszapolódott a meder, és kérték, hogy végezzünk kotrási munkálatokat újra. Ezt figyelembe véve az üzemeltetési, fenntartási sor terhére 2018-ban sikerült is beütemeznünk a munkát, amelyet mostanra be is fejeztünk. Ez nagyban hozzájárul Szikszó árvízi biztonságához – mondta a SIXO TV híradójában Kovács István, az ÉMVÍZIG műszaki titkára.

A számok tekintetében nem is kérdés, hogy szükség volt már a medertisztításra, hiszen méterenként két köbméter iszapot és növényi anyagot távolítottak el, ami nem kis szám.

Védekezés és fejlesztés

– A szikszóiak számára fontos üzenete van annak, hogy milyen állapotban van a Vadász- patak. Nyári időszakban bokáig érő víz van a mederben, és ehhez képest döbbenetes volt a 2010-es árvíz, amikor 250 ingatlanba jutott be a megáradt patak. Ezt bizony előtte nem gondoltuk volna, és utána voltunk okosak, mit is kellene tenni, hogy megelőzzük a hasonló problémákat. 2011-ben sikerült egy gátszintemelést pályázati támogatás segítségével megvalósítani. Emellett persze szükség van a meder kotrására is, amely most, hogy megvalósult jó pár évig segít abban, hogy a 2010-eshez hasonló helyzeteket elkerülhessük. De természetesen keressük még azokat a megoldásokat, hogy miként lehet még esztétikusabbá, biztonságosabbá tenni a patakot és medrét – hangsúlyozta lapunknak Füzesséri József, Szikszó polgármestere.

Ezzel azonban még korántsem fejeződtek be a patak körüli munkálatok, igaz, egészen más típusú fejlesztések vannak tervben a város vezetése részéről. Az önkormányzat ugyanis közös megvalósításban dolgozik egy kerékpárút építésének tervén, illetve a Bethlen Gábor utca felőli átjárhatóságán a pataknak. Ez az érintett helyszínen azt jelenti, hogy egy gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőséget szeretnének megvalósítani. A balesetveszély megszüntetése érdekében ugyanis a kerékpáros forgalmat „leterelnék” a 3-as főútról, egy párhuzamos útszakaszra, vagyis a tervezett új kerékpárútra.

Horváth Imre

