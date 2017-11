Árva kutyusok: sétálhattak kedvükre Miskolcon

Az állatszerető önkéntesek már jól tudják, hogy minden második héten nyílt napot tart a Miskolci Állat­egészségügyi Telep, ahol alkalom adódik a gazdátlan kutyusok megismerésére, sétáltatására, de akár örökbefogadására is. Mi is kilátogattunk a nyílt napra, ahol a Sajó partján már boldogan sétáltak az ebek alkalmi gazdijukkal.

Joó Éva és Lia, a német juhász keverékkel épp megérkeznek a kóborlásból.

Azt javaslom minden családnak, hozzák el a gyerekeket is.” Joó Éva

Imádom az állatokat

– Jó volt vele sétálni, már csak itt, a telep közelében rakoncátlankodott, mert már érezte a többi kutyát – mondja Éva. – Jövünk a párommal minden nyílt napra, nagyon hozzám nőtt ez a kutya – simogatja meg barátját, aki épp a pórázát próbálja meg rágcsálni. Ezt azonban nem szabad neki.

© Fotó: Kozma István

– Nemrég vesztettem el a kutyusomat. Ő kis termetű volt, mert társasházban lakunk, nagyon hiányzik. Imádom az állatokat, mindig is imádtam őket. Járunk a Miskolci Állatsegítő Alapítványhoz is sétáltatni. Gyűjtést is szoktam szervezni, tápot, takarókat hozunk az árva kutyusoknak. Én azt javaslom minden családnak, hogy hozzák el a gyereket is a nyílt napra, hiszen ez az önkéntes munka az állatok szeretetére és a felelős állattartásra nevel. Nekem ez azért is fontos, mert óvónő vagyok – teszi hozzá Éva.

Évek óta kijár

Hudák Evelin épp most indult a Noé nevű kutyussal egy kis sétára. Elárulja, 2-3 éve már, hogy idejár a nyílt napokra, mert szeretne örömet szerezni az elhagyott állatoknak, hiszen tudja, hogy nagy szükségük van a szeretetre és gondoskodásra.

– Sajnos azt tapasztalom, hogy nagyon sok a felelőtlen állattartó. Szerintem a kegyetlen emberekkel ugyanazt kellene tenni, mint amit ők tesznek az állataikkal. Annak azonban örülök, hogy a nyílt napon mindig nagyon sokan vannak, de még több jó és önzetlen ember kellene – állapítja meg a fiatal hölgy.

ÉM-HE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA