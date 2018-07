Árulkodó jelek amikből felismerhetjük hogy egy webáruház átverés

A vásárlásnak ezen módja igen praktikus mivel nem kell időt szakítanunk arra, hogy elmenjünk a termékért illetve mivel a szállítást is megoldják helyettünk a különböző futárszolgálatok, akár ha úgy gondoljuk külföldről is rendelhetünk magunknak, leküzdve ezzel a távolságokat.

A fizetési módok is kedvezőek, legyen az banki átutalás vagy akár utánvétes készpénzes fizetés. Így minden tényező adott ahhoz, hogy bátran és szinte minden félelem nélkül kattintsunk ilyen és ehhez hasonló weboldalakra, hogy ezzel is kényelmesebbé, egyszerűbbé tegyük a vásárlást és időt spóroljunk magunknak.

Sajnos ez a fajta naivitás nem minden esetben kifizetődő ugyanis az Internet hemzseg azoktól az oldalaktól, amik a vásárlók megtévesztését és átverését tűzték ki maguknak célul, ezzel pénzt kicsalva az emberektől.

Ezek az oldalak gyakran hamis termékeket kínálnak vagy szimplán csak semmit sem küldenek ki, csupán egy jól átgondolt csalással ellopják a pénzünk.

Ezeknek az oldalaknak a sikeres elkerülésének érdekében szedtünk össze pár olyan alapvető tényezőt és tanácsot, amelyek segítségével felismerhetjük azt, hogy az adott weboldal megbízható lehet-e vagy sem.

Túl agresszív marketing

Gyanúra adhat okot, ha egy adott weboldal agresszívan, gyakran szinte már-már idegesítő módon tolja az orrunk elé az eladni kívánt termékeket, szinte már ránk parancsolva hogy „ezt neked meg kell venned”.

Természetesen általában ezt árnyalva mindenféle csalogató és tetszetős szövegkörnyezetbe burkolva teszik nem kevés alkalommal, általában megspékelve ezt valamiféle sorsolással, nyereményjátékkal vagy bónusz ajánlattal.

Persze ezeknek a játékoknak csak egy nyertese van és az garantáltan nem te leszel! Amennyiben esetleg feltüntetnek egy nyertest az a személy szinte biztos, hogy nem létezik, vagy a valóságban nem nyert semmit.

Oszd meg és uralkodj

Szintén ilyen árulkodó jel lehet a tipikus like-olásra vagy megosztásra bíztató linkek tömkelege. Ha ilyennel találkozunk lehetőleg ne gondolkodás nélkül kattintsunk rájuk, csillapítva ezzel a kíváncsiságunkat, hanem próbáljuk meg a lehetőségekhez képest felmérni, hogy mennyire lehet az adott oldal megbízható, mennyire populáris vagy ismeretlen számunkra.

A lájkvadász oldalak túlnyomó többsége hazugságokra épít, persze itt is léteznek kivételek akik valós nyereményjátékokra alapozva szeretnének reklám közönséget elérni.

De végső soron ezek a valós nyereményjátékok is általában csak személyes adataink megszerzéséről, vagy a marketing célok eléréséről szólnak.

Árulkodó jelek

Amennyiben sikerült minket megtéveszteni, figyelmünket elterelni és már rá kattintottunk az adott oldalra még nincs veszve semmi, ugyanis általában magán a weboldalon is rengeteg jele van annak, hogy csalásról van szó. Amennyiben ezekkel tisztában vagyunk, megkímélhetjük magunkat a csalódástól.

Névjegy

Amennyiben egy új weboldalról, vagy egy ismert oldalon megosztott (például Facebook, Ebay, Aliexpress), de még ismeretlen eladótól tervezünk vásárolni mindenképpen keressük meg a weboldal, vagy az eladó névjegyét. Ezt a névjegyet alaposabban szemügyre véve, a gyanakvóbb természetű emberek, könnyen kiszúrhatják az árulkodó jeleket:

Hiányos cégcím, illetve egy gyors google maps keresés után gyanús cím, általában kertvárosban található családi ház, vagy egy teljesen más jellegű cég raktártelepe, nem feltétlen jelenti a csalást, de mindenképpen intő jel

Magyar nyelvű webshopból tervezett vásárlás esetén a magyarországi cím, vagy átvevőpont hiánya mindenképpen bonyodalmakat fog okozni, ha a kívánt termék nem megfelelő, vagy meg sem érkezik, hiszen az eladó könnyedén kibújhat a Magyar törvények és a Magyar fogyasztóvédelem hatásköre alól.

Bármilyen nyelvtani vagy helyesírási hiba: ezeket komoly webshopok nem engedhetik meg maguknak, hogy weboldalunkon helyesírási vagy nyelvtani hibákat hagyjanak, ezek ellenőrzésére saját piaci előnyük megtartása érdekében különösen odafigyelnek, míg a csalók a gyors és könnyű pénzre utazva gyakran átsiklanak ezen hibák felett, hiszen gyakran valójában nem is tudnak magyarul.

Az ismertebb márkák bevonása

Ismert módja a rábeszélésnek az is, ha az adott oldal más populáris márkák megnevezésével próbálja eladni magát, ezzel is megpróbálva növelni a bizalmat. Előfordul, hogy szinte egész regényeket írnak ismert márkanevekkel megfűszerezve a szöveget, mint például az Apple vagy a Samsung.

Miközben a gyakorlatban az adott termék köszönő viszonyban sincs a jól ismert márkákkal, vagy azok minőségével.

Túl szép hogy igaz legyen

Ha egy oldal a termékeit irreálisan olcsón próbálja eladni ezt valamiféle akciónak feltüntetve az sem túl jó jel. Amennyiben ilyen termékeket látunk, nem árthat valamilyen ár összehasonlító oldallal utána járni, hogy az reális-e a hirdetett ár, a nagyobb ismertebb áruházak kínálatával szemben. Az olcsó húsnak általában híg a leve. Szól a közmondás, ami az Internetes vásárlásokra különösen igaz! Ezek mellett az adott terméket sem árt reálisan felmérni, a szinte minden bajra hatásos “csodaszerek” a legjobb esetben is csak a “placebo hatásnak” köszönhetően fejtenek ki ideiglenes javulást.

Gyakran informálódhatunk egy-egy témában külső az adott áruháztól teljesen független blogokból, vagy online magazinokból, melyek segítségével őszinte rálátást kapunk mind a termék reális tulajdonságaira, illetve az árára.

Az oldal külalakja

Érdemes figyelmet fordítani arra is, hogy mennyire van egy website karban tartva vagy frissítve, mennyire naprakész a megjelenése.

Ha azt tapasztaljuk, hogy az oldal elhanyagolt vagy elhagyatott, nincs változás, nincsenek új termékek vagy a meglévők is kérdésesek, akkor ebben az esetben is legyenek fenntartásaink!

Ha az adott oldal nagyon lassú az jelentheti azt is, hogy valami nagyon olcsó szerveren és egy nagyon távoli országban fut, ami szintén azt erősíti, hogy a készítői nem terveztek hosszú távra.

Lássunk a dolgok mögé

Érdemes utánajárni, hogy milyen cég áll a felkeresett site mögött van-e valami referenciája, illetve egyáltalán létezik-e.

A nem megbízható vagy nem valós cégek gyakran tetten érhetők a logójuk alapján is, ami általában egy másik ismertebb cégről van másolva, módosítva, ezzel is elősegítve az összetéveszthetőséget. Egy valamire való hiteles cég ennek pont az ellenkezőjére törekednie.

Természetesen minden oldal kiváló ügyfélszolgálatot, gyors szállítást, mindig naprakész raktár készletet kínál, de azt hogy mindezeket valójában melyik cég nyújtja, gyakran csak a rendelés után tudjuk meg.

A domain ellenőrzése

A webcím azaz a domain név ellenőrzésének érdekében ma már léteznek olyan oldalak (például who.is), amikkel ezeket az információkat könnyen ellenőrizhetjük.

Így kapunk egy kockázat értékelést és többek között megtudhatjuk azt is, hogy milyen régi a domain. Ha túl korai például 2-3 hónapos nem feltétlenül jelent rosszat mivel minden oldalnak el kell indulnia, de mindezek mellett jó, ha nem mi vagyunk azok, akik ennek a bizonyosságát teszteljük.

Egy komoly webáruház általában a saját domain-hez tartozó email címet használ, ezt is érdemes figyelembe venni, illetve a domain név tulajdonosaként megadott cégnév és cím szinte mindig legalább részben megegyezik az adott webáruház felületén megtalálható cégadatokkal.

Visszajelzések

Jó ha figyelmet szentelünk a vásárlók észrevételeire kommentjeire is. Persze itt is lehetnek az oldal által generált a saját érdekeiket szolgáló ál kommentek, de ezeknek a száma valószínűleg nem lesz olyan nagy.

Ha az oldal valóban átverés, – akkor nem valószínű, ugyanakkor nem kizárt – hogy időt szánnak az esetleges nem tetszését kifejtő vásárlók kommentjeinek a törlésére, illetve ha ezt meg is teszik az átvert vásárlók általában több csatornán is panaszkodnak így egy kis szerencsével és a Google keresőmotorjának segítségével fellelhetünk minket és másokat is figyelmeztető, már pórul járt vásárlókat.

Épp ezért és ezeknek az oldalaknak a leleplezése érdekében fontos, hogy mi is vegyük a fáradtságot és jelezzük észrevételeinket, tapasztalatainkat minél több fórumon, blogon, vagy a közösségi médiában. Illetve egy gyors Google kereséssel megpróbáljuk le ellenőrizni az adott webáruházat, annak címét, tulajdonosát, termékeit.

