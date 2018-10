Árucsarnok lesz a VÁM-házból Putnokon

Újabb komoly beruházás zajlik Putnok belvárosában, tovább folytatódik a településen a központi rész fejlesztése. Ezekben a hónapokban a régi VÁM-ház rekonstrukcióját végzik el, amely a felújítást követően árucsarnokként funkcionál majd a gömöri településen. Az épület megmentése, újrahasznosítása mellett az önkormányzatnak az volt a nem titkolt szándéka, hogy valamelyest élénkíteni tudják a helyi gazdaságot is. Az új csarnok ugyanis a városban és a környező falvakban élő őstermelőknek ad lehetőséget, de az árusítóhelyek mellett több egyéb üzlet is helyet kap benne.

A fejlesztés másik előnye, hogy hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez.” Tamás Barnabás

Számos előny

– Ez valóban így van – erősítette meg Tamás Barnabás, Putnok polgármestere. – A termelői üzlet mellett virágbolt, kegyeleti bolt, hűtőházzal ellátott húsbolt és magtár is lesz az új árucsarnokban. A fejlesztés másik előnye az lesz, hogy közvetlenül hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, az álláshelyek megtartásához. Részben most is működő üzleteket fogunk egy helyre összpontosítani, ami a helyi és a környező lakosság vásárlási szokásaira is kihatással lesz.

Az új putnoki árucsarnokot hazai és uniós forrásból újítják fel, a projekt összköltsége nagyságrendileg 300 millió forint. Ráadásul szorosan kapcsolódik a városban rövidesen kezdődő kerékpárút-­fejlesztéshez, amely – a többi közintézmény mellett – érinteni fogja ezt a területet is.

Komfortos üzletek

– A pályázattal kapcsolatban lényeges elem, hogy az önkormányzat hűtési és tárolási lehetőséget tud majd biztosítani az őstermelők számára, így a portékákat nem kell minden nap szállítani – folytatta Tamás Barnabás. – A hűtő­kamra és a raktárhelyiség megkönnyíti a vállalkozók dolgát, ugyanakkor az üzletek nagyobb alapterülete miatt a jelenleginél kulturáltabb körülmények között végezhetik majd a munkájukat. Minden üzlethez hozzátartozik egy tároló, wc-mosdó, étkező és öltöző is, amivel tovább javíthatjuk az árucsarnokban dolgozók komfortérzetét. A lakosság számára fontos információ, hogy a csarnok a hét minden napján nyitva lesz.

A felújítással a központosítás tovább zajlik Putnokon, hiszen ezen a részen több közintézmény, egyéb üzletek és templom is található, ezért lényeges volt, hogy a régi VÁM-házat is sikerüljön megmenteni, újrahasznosítani.

