Artisjus: csalódottak a szerzők, de nem adják fel az internetes jogdíjakért folytatott harcot

Közleményük szerint az EP annak dacára nem szavazta meg a tervezetet, hogy két évnyi egyeztetés után az illetékes jogi szakbizottság és 39 ezer európai, köztük 900 magyar művész egyhangúan támogatta a benyújtott javaslatot.

“Ellenkező eredmény esetén jelentős lépést tehettünk volna afelé, hogy a YouTube-hoz hasonló profitorientált tartalomszolgáltatók tisztességesen fizessenek a náluk elérhető tartalmak alkotóinak” – idézi Tóth Péter Benjamint, az Artisjus üzleti transzformációs igazgatóját a közlemény.

Mint rámutatnak, a 13. cikk szabályozásának nem a tartalmak szűrése lett volna a lényege, hanem az, hogy a kötelezettségek egyenlően terheljék a platformszolgáltatókat és a már most is jogdíjat fizető, jogszerűen működő olyan streamingszolgáltatókat, amilyen a Spotify vagy a Netflix is.

Az európai alkotók szervezete, a GESAC Európa döntéshozóinak címzett nyílt levelét eddig 39 455 művész írta alá. A petíció magyar támogatói között van például Palya Bea, Geszti Péter és Malek Miklós is.

Hangsúlyozzák, hogy a szavazás nem a szólásszabadságról szólt, hanem arról, hogy a szerzői jogi szabályozást a 21. század szokásaihoz szabják, és a művészek tisztességes bevételhez juthassanak. Az EU illetékes intézményei, szakbizottságai, ügynökségei jelentik a garanciát arra, hogy a szavazásra bocsátott javaslat szakmailag megalapozott és szükséges. Úgy vélik, az internetes óriáscégek manipulatív lobbija most erősebbnek bizonyult, de meggyőződésük, hogy az Európai Parlament végül amellett teszi le a voksát, ami az EU versenyképességét, gazdaságát és alapvető értékeit erősíti.

A GESAC és vele együtt az Artisjus is mindaddig folytatni fogja a küzdelmet a szerzők jogaiért, míg a leendő szabályozás nem tükrözi az alkotók érdekeit is – emelik ki a közleményben.

Az EP csütörtökön szűk többséggel szavazta le a sokak által bírált szerzői jogi szabályozási tervezetet. Az ügy visszakerül további egyeztetésre a testület illetékes szakbizottságához.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA