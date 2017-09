Arcok a megyéből: Kilencszázezer kilométer az utasokért

Kocsis Istvánt nagyon sokan ismerik. Ötvenéves, az utóbbi huszonöt évben buszsofőrként találkozhattak és találkozhatnak vele az utazók.

…nemcsak az utasokkal, hanem a kollégáival is jó kapcsolatokat ápol: összetartó szakma ez.“

Mezőcsáton született, ide járt általános iskolába, majd gépszerelő-karbantartó géplakatos végzettséget szerzett, pár évig ebben a szakmában dolgozott, aztán sofőr lett: egy ideig tehergépjárműveket vezetett, mellette hétvégéken egy kisbusszal már személyfuvarozást végzett, majd 1992-ben kezdett a Volánnál dolgozni. 1999. végéig Tiszaújvárosban dolgozott, aztán bővült a Mezőcsát–Miskolc járatok száma, ekkor jött át erre a vonalra. 2000 óta e két város között jár és szállítja az utasokat. A busszal megtett utak hossza lassan a kilencszázezer kilométerhez közelít. Munkanapjain korán kezd, jön és megy Miskolc és Mezőcsát között; a nap során csak egyszer van várakozási ideje, ezalatt a papírmunkákat intézi, a járművet rakja rendbe. Hosszúak a munkanapjai, de két napot két pihenő követ.

Huszonöt év alatt nagyon sok sorsot követett már. Látja, ha valakinek változik az élete, el is mesélik neki az utasok a fordulatokat. Szinte mindenkivel vált pár szót a jegyváltásnál, és azt mondja: egyformán szereti a fiatalokat, időseket, minden utasát. Barátságos, derűs személyiség, és ezt kapja vissza az emberektől is. Kötődik az emberekhez, szereti őket, szívesen tart kapcsolatot az utasokkal. Nem fárad bele a türelembe, a figyelmességbe, a szeretetbe, amit ad és kap. Bizonyára ennek is köszönhető, hogy igazán nehéz, problémás utasa még nem is volt: szép szóval mindent el tud intézni. És nemcsak az utasokkal, hanem a kollégáival is jó kapcsolatokat ápol: összetartó szakma ez. Furcsa kimondani, de a mezőcsáti aktív buszosok között most ő a legidősebb.

Június 16-án volt 25 éve, hogy jelenlegi cégéhez került. Azt mondja: nem is tervezi, hogy innen elmenne, más munkát keresne. Minden jót kívánunk tehát a következő évekhez, évtizedekhez.

– ÉM –

