Aranyszem-díjat kapott a HELL ENERGY jubileumi reklámfilmje

A HELL ENERGY márkaértékeit hűen tükröző 2016-os reklámfilm 10 forgatási nap alatt, 3 ország 18 helyszínén készült, és abban a magyar szereplők mellett számos külföldi fiatal is megjelenik. Az előkészítési fázis során az OMG Visuals egy zenés storyboardot készített, amely mind hangulatában, mind üzenetében előre vetítette a filmet, és segítette a későbbi gyártási folyamatokat. A forgatási napokat közel három hónapnyi egyeztetés és szervezés előzte meg, a végeredmény pedig több, mint 150 beállított snittet tartalmaz.

A televízióban vetített 1 perces reklámfilm mellett egy hosszabb, 3 perces verzió is készült a filmből, amelyek zenéjét a HELL felkérésére Havasi Balázs zeneszerző-zongoraművész komponálta.

„Amikor megkeresett Pantl Péter a HELL ENERGY-től, hogy a márka 10 éves fennállását egy nagyívű motivációs filmmel szeretnék megünnepelni, tudtam, hogy ezt nem valamilyen bulijelenettel vagy unalomig lerágott, az energiaital kultuszának falához tapadt, extrém sportokat felvonultató, szuperlassításos jelenetsorral kellene megkoronázni. Havasi Balázsnak kifejezetten ehhez a filmhez írt zenéje olyan hangulati és érzelmi töltettel bír, amely azonnal elindította a képsorokat a fejemben. A rendezés mellett a vágói munkálatok elvégzéséhez is ragaszkodtam, szerettem volna magam biztosítani, hogy a megálmodott forgatókönyv minden eleme a megfelelő helyre kerüljön. Hogy nemzetközileg is sikeres tudjon lenni a film, a magyar mellett nagyon fontos volt számomra az angol verzió körültekintő elkészítése is, amelyhez hosszas keresgélés és egyeztetés után találtuk meg a tökéletes hangot.” – nyilatkozta a reklám rendezője, Szeljak György.

A reklámfilm 3 perces változata:



A reklámfilm 1 perces, televíziós változata:



