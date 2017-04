A kedvenc helyein ott a macskakő

Idén május 13-án rendezik meg a VI. Avasi Borangolást, amelynek Aranyosi Péter lesz az arca. Talán nem véletlenül, hiszen a miskolci születésű humorista több alkalommal is beszélt arról is, hogy fiatalkora színterei között mennyire fontos volt (és az ma is) számára a Kisavas, a Nagyavas és persze Miskolc.

Itt van egy csoda Miskolc belvárosában. Az Avas. Aranyosi Péter

– A Borangolás szervezőbizottsága kért fel rá, hogy lennék-e a májusi parádés esemény arca – árulta el lapunknak. – Nem, nem vagyok alkoholista, ám a bort, és bevallom, a sört is kedvelem, de csakis módjával. És ha már így belemelegedtünk: az égetett szesznek viszont nem vagyok a barátja.

Nemrég, egyik vasárnap, egy több részből álló, úgynevezett kedvcsináló kisfilmet is forgatott a szervezőkkel.

Minden helyszínen

– A srácoknak nem volt különösebb kérése, rám volt bízva minden, remélem tetszeni fog annak, aki megnézi majd – árulta el a humorista. – A Borangolás minden helyszínén forgattunk, legalábbis ott, ahol színpad lesz majd. Érdekes, de ennyire mélységében közel tíz éve nem „mártóztam meg” a hegyen. Az most talán más volt, hogy nagyobb volt a mozgás, és talán egy-két ház csinosabb volt, ám más változást nem tapasztaltam. Ez egyrészt lehet jó is, hiszen például a kedvenc helyeimen megvannak a macskakövek, nincsenek leaszfaltozva, másrészt a gazdátlan borházak látványa azért szomorú is.

A Borangolás Aranyosi Péter reményei szerint arra is jó, hogy évről évre felhívja a figyelmet arra, hogy itt egy csoda a belvárostól – vagy a belvárosban – tíz percnyi sétára. Az pedig már csak borvirág az orron, hogy ennyi csodás pince is van az Avason.

– Érdemes május 13-án feljönni a hegyre, és nem csak azért, mert én is benézek néhány pincébe! –mondta.

ÉM-JLI

