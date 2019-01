Arany ékszert raboltak el – folytatódott a göncruszkai rablás és gyilkosság ügyében folyó per

Tanúk meghallgatásával folytatódott a göncruszkai rablás és halált okozó testi sértés ügyében folyó per a Miskolci Törvényszéken.

Másnap találták meg

A büntetőügy azért indult, mert – a gyanú szerint – a három novajidrányi vádlott 2017. szeptember 15-én Göncruszkán, otthonában úgy megverték a 80 éves sértettet, hogy az néhány nap múlva belehalt sérüléseibe. A vádlottak a házból arany ékszereket és egy televíziót vittek magukkal. A sértettre másnap találtak rá ismerősei. Az idős nőt súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol öt nappal később elhunyt.

A korábban idézésre meg nem jelent első tanútól az iránt érdeklődött a bíróság, kínáltak-e neki megvételre televíziót, illetve arany ékszereket a vádlottak. A férfi elmondta, bár főleg ruhaneműk, műszaki cikkek adás-vételével foglalkozik, de nem keresték meg őt a férfiak. A göncruszkai rablásban eltűnt tárgyakkal nem találkozott, hogy mit vittek el az idős nő lakásából, csak az eset után hetekkel szerzett tudomást.

Arany ékszert egyébként is csak papírral vesz meg annak tulajdonosától. Korábban, évekkel azelőtt csak az első rendű vádlottól vásárolt terményt.

A második tanú az első rendű vádlott féltestvére volt, aki a rablás idején együtt lakott vele a férfi élettársának házában, igaz, az időt tekintve nagyon bizonytalan volt. Ő nem tudta megmondani, hogy mikor laktak együtt és a címben is bizonytalan volt, csak annyiban volt biztos, otthon volt, mikor rokonáért jöttek a rendőrök.

Három kapucnis férfi

A bíróság arra is kíváncsi volt, a másik két vádlott milyen gyakran fordult meg a házban. Mint mondta, a halálesetről a híradóból értesült, arról, hogy testvérét mivel vádolják akkor, amikor elfogták. Mint mondta, a cselekményt megelőző időben rendszeresen italoztak esténként, ő 9-10 óra tájban lefeküdt aludni.

Ezt követően iratokat ismertetett a bíróság, így kitért az idős asszonyt megtaláló gondozónő vallomására, a szomszédokra, akik három kapucnis férfit láttak éjjel kettő óra előtt, a kocsmároséra, akihez kitiltása ellenére a másodrendű vádlott betért italért a rablás estéjén.

Ismertették a sértett sérüléseit, aki az elszenvedett tíz ütés miatt kialakult agyvérzésbe halt bele a kórházban, hiszen sérülését műtéttel nem lehetett kezelni, s olyan létfontosságú agyi területen alakult ki, mint a légzés és a keringés. A bíró ismertette az el nem tűnt értékeket is, a rablók több millió forint készpénzt hagytak a tetthelyen.

Ismertették a DNS minták megtalálását, a vádlottakról készült szakvéleményt, miszerint az első és másodrendű vádlott is lazább fékrendszerrel bírnak, a másodrendű használhatott pszichoaktív szert is, a vizsgálaton manipulatívan viselkedett. A harmadrendű vádlott enyhén értelmi fogyatékos, gyenge az énje, ez megkönnyíthette a bűncselekmény elkövetését. Mindhárman voltak már büntetve lopás miatt. A bíróság legközelebb február 6-án tart tárgyalást, akkor két tanút szembesít is vallomásuk ellentmondásai miatt.

ÉM-TB

