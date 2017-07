Applikációs segítség érkezik

Többek között lengyel, dán és osztrák partnerekkel is együtt dolgozott a miskolci Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány a Count Me In Too!, vagyis „Számolj velem is” című nemzetközi projekten, amelynek végeredményeként egy okos eszközökön használható alkalmazáskészítő program jött létre, amellyel a fogyatékossággal élők mindennapjait tudják megkönnyíteni.

Számtalan területen jelenthet segítséget.” Szakács Mónika

Közlekedéshez, munkához

Az Európai Bizottság Erasmus+ programja által támogatott projekt alapját az a nézet adta, hogy Európa egyetlen polgárának sem kellene diszkriminációval szembesülnie az oktatás és a munkavállalás terén. A program során így egy nagyon egyszerű alkalmazáskészítő programot hoztak létre, amellyel a vezetők, mentorok feladatalapú alkalmazásokat hozhatnak létre, melyek segíthetik a fogyatékossággal élők önálló munkavégzését.

Az elkészült programot a közelmúltban mutatta be a Szimbiózis ügyvezetője, a nemzetközi projekteket is vezető Szakács Mónika. Az alapítványnál a program kidolgozása során a fogyatékossággal élők mindennapjaiban napi szinten felmerülő nehézségeket vették alapul. Egyik tesztelője a Batyu-Tékában dolgozó Laci volt, aki aktívan használja is a programot telefonján.

– Az applikáció sok területen tud segíteni ezeknek az embereknek, hogy végre tudjanak hajtani egy feladatot, vagy ne felejtsenek el olyan dolgokat, ami egy ép embernek mindennapos rutin – mondta az ügyvezető.

Lacit például felkelés után végigkalauzolja a program a készülődésen, a tömegközlekedésen egészen a munkahelyére való megérkezésig, olyan kiegészítésekkel, mint a buszmegálló vagy a busz fotója, hogy biztosan ne tévessze el. De lehet dolgozókat a munkafolyamaton végigvezetni, hogy megfelelően tudják elvégezni a feladatukat, és még számtalan területen jelenthet segítséget. Programozótudás nem szükséges hozzá, bárki fel tudja tölteni a szükséges leírásokat, amelyeket videóval, hangüzenettel, fotókkal is ki lehet egészíteni.

