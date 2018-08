Applikáció mutatja, hol olthatjuk szomjunkat

A hasznos programról szóló hír a napokban járta be a hazai sajtót. Mint megtudtuk az applikáció csak néhány hónapja létezik a mostani formájában.

– Május környékén akadtam rá a kozkut.hu oldalra, egy geocathing alkalmazás továbbfejlesztése közben. Akkor megkerestem Somogyi Balázst az ötlettel, hogy az oldal alapján szívesen elkészíteném a mobilapplikációt, aki vevő volt erre, azóta szoros együttműködésben dolgozunk ezen a projekten – mondta Petró Tamás, a Közutak mobilalkalmazás-fejlesztője. Az applikáció a hazánkban található ingyenes vízvételi lehetőségeket listázza. Androidra és iOS-re is ingyenesen letölthető, és nem tartalmaz zavaró reklámot.

Könnyen kezelhető

– Nagy előnye az alkalmazásnak, hogy abszolút interaktív, néhány mozdulattal hozzá lehet adni új, most még nem szereplő kutakat, de lehet jelenteni azokat is, amelyek nem működnek, esetleg már leszerelték őket – sorolta a fejlesztő.

Azt nem nehéz belátni, hogy az alkalmazás különösen hasznos a túrázók és a természetjárók számára, de a sportolóknak – futóknak, kerékpározóknak is jó szolgálatot tesz. A kánikula idején ráadásul városokon belül is hasznos látni a közeli vízlelőhelyeket. A mobilapplikáció köz- és ivókutak mellett az újratöltő pontokat is tartalmazza.

Egyszerű, de nagyszerű

Természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy az alkalmazás mennyire működik a gyakorlatban. Tapasztalataink szerint a program pillanatok alatt megtalálható a telefonok „áruházában”, és ugyanilyen gyorsan letölthető. Elsődlegesen a szerkesztőség közelében lévő kutakat céloztuk meg, első célpontunk Szeles utcán jelzett közkút volt.

A virágüzlet előtti vízlelőhely bár láthatóan túl van élete csúcspontján, viszont kifogástalanul működik, éppúgy, mint a Kis-Hunyad utcán lévő rokona.

Emellett a mobilapp listázza az állandóan és a csak nyári szezonban működő ivókutakat is, így megtaláltuk a a Búza téri, a Centrum előtti, valamint a Szinva teraszon és a Szent István téren lévő kutakat is.

ÉM-TÁ

