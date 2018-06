Apa és kislánya égett benn a lángoló házban Mezőcsáton

Felfoghatatlan ügy tárgyalás kezdődött meg hétfőn reggel a Miskolci Törvényszéken. Egy fedél alatt élt Mezőcsáton egy apuka, aki három gyermekét nevelte egyedül, és egy rokon férfi, a gyerekek elhunyt édesanyjának az unokatestvére. A „nagybácsi” részegen összeveszett az apával, aki erre elküldte a lakásból. A vád szerint a férfi úgy döntött, ha ő nem lakhat az ingatlanban, akkor a család sem, ezért, amikor már mindannyian elaludtak, tüzet gyújtott a saját szobájában, majd otthagyta a kigyulladt ingatlant. Az akkor 14 és 12 éves gyerekeket még kivitte az apa, majd visszament a másfél éves kislányért, de már nem tudtak kimenekülni az égő pokollá változott házból.

Aljas indokból, különös kegyetlenséggel

A dr. Dósa Ágnes vezette bírói tanács kezdte meg hétfőn reggel a nagy visszhangot keltett ügy tárgyalását, amely a sajtót is megmozgatta, hiszen több tévéstáb is megjelent a tárgyalóteremben. Az eset majd egy évvel ezelőtt történt, a vádlott azóta is előzetes letartóztatását tölti, így a tárgyalóterembe fegyőri kísérettel, vezetőszáron érkezett.

Az adatok egyeztetése után a per a vádismertetéssel kezdődött: az ügyész felvázolta az alaphelyzetet, mely szerint a kétszobás ingatlant eredetileg a vádlott örökölte a szüleitől, de később az unokatestvére is odaköltözött a családjával. A nő azonban életét vesztette a legkisebb gyermek születésekor, így az újszülött és a két nagyobb gyerek nevelése az apára és a családra maradt. Az apa többször is figyelmeztette a vádlottat, hogy elküldi a “háztól”, ha nem viselkedik rendesen. Emiatt az már megfenyegette őket, hogy felgyújtja a házat, sőt, 2017 júniusában egyszer már meggyújtotta a szemeteslapátot, és a család ajtajához tette, ám akkor azt észlelte a családfő és eloltotta.

Júliusban aztán a szomszédban lakó rokonoknál ünnepeltek születésnapot, majd hazatérés után a vádlott hangoskodott, ami miatt ismét leszidta az apa, dulakodtak, és közölte, hogy menjen el. A férfi dühében megvárta, amíg elalszik a család, majd meggyújtott a szobájában egy pólót, azt a szőnyegre dobta, és amikor megbizonyosodott róla, hogy az is meggyulladt, elhagyta az ingatlant. Az apa végül a másfél éves kislánnyal együtt bennégett a lakásban, amelyben egy gázpalack is felrobbant közben. A sértetteken 3-4 fokú égési sérüléseket találtak, haláluk az átlagost jóval meghaladó szenvedéssel járt, így a vádhatóság aljas indokból vagy célból különös kegyetlenséggel több emberen, részben 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt emelt vádat.

Laza fékrendszer

A vádlott élt a jogával, és nem tett vallomást, a bíró így a nyomozati szakaszban tett tanúvallomásait olvasta fel. A helyszínen még tagadta a tett elkövetését, később beismerte a rendőrségen azt. A bíróságon annyit mondott: csak a ház ellen irányult a bosszúja, azt akarta, hogy ne használhassa senki, nem volt ölési szándéka. A férfi egyébként nehezen értette meg, miről van szó, így a bírói figyelmeztetést is el kellett magyaráznia a védőjének, hogy megértse miről is van szó. A korábbi vallomásokban arról nyilatkozott, hogy többször megütötte őt az apa, és nagyon rosszul esett neki, hogy a saját házából elzavarták.

A bíró felolvasta az igazságügyi orvosszakértő és a pszichológus szakvéleményét is a férfival kapcsolatban, ezek szerint nem szenved olyan betegségben, amely kizárta volna azt, hogy felfogja mit tesz és annak milyen következménye lehet. Viszont laza fékrendszerrel, csökkent beleélő képességgel rendelkezik. A pszichológus szerint a konfliktusokat nem tudja kezelni, beszűkült az érdeklődési köre, laza a mentális fék, nagy szerepet kap a fantázia a valóság kárára. Egyfajta gyermekként viselkedett az együttélés során, alárendelt szerepet játszott a családfővel szemben, bármit megtett, amit az mondott neki.

Nem haragszik

A törvényszéken meghallgatták a közben már 15-ik életévét betöltött legnagyobb testvért, a lány azonban nem tudott érdemben hozzátenni a történtekhez tanúvallomásával. Nem halott vitát az apja és a vádlott között, a nagy füstszagra ébredt hajnalban, az apja utasításaként kiszaladt a házból, látta, hogy a férfi kihozza az öccsét, majd visszamegy a kishúgáért, de hiába vártak, már nem jöttek ki az égő házból. A sokk hatására a lány órákig nem tudott megszólalni, így először a rendőrök is hiába kérdezték a helyszínen. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a nagybátyjuk mindig segítőkész volt, szerinte szerette őket és soha nem bántotta egyiküket sem. Ő nem látott olyat, hogy az apjával bármikor verekedtek, vagy dulakodtak volna, kisebb viták voltak, amikor a férfi ivott, de ez nem fordult elő gyakran. Mint mondta, nem haragszik a nagybátyjára, mert nem tudja, ő volt-e az elkövető.

Gyámja, az édesanya testvére is azt a kérdést tette fel a bíróságon, hogy valóban a férfi gyújtotta-e fel a házat, amelyre dr. Dósa Ágnes csak azt tudta felelni: emiatt vannak ott és folyik az eljárás, a férfi már beismerő vallomást tett. A tűzvizsgálati szakértői vélemény felolvasása után azonban – amely szerint gyújtogatás vezetett a tűzhöz – a vádlott megjegyzésként kijelentette: nem tudja hogyan keletkezett a tűz, nem ő okozta, azt, nem is volt otthon az este folyamán. Vallomást azonban továbbra sem tett, így kérdésre sem válaszolt.

Az ügy tárgyalása további tanúk meghallgatásával folytatódik majd.

Horváth Imre

Családra gyújtotta a házat Mezőcsáton Mezőcsát, Miskolc - A Miskolci Törvényszék a vádemelést követően is fenntartotta az előzetes letartóztatását annak a férfinak, aki a vád szerint 2017. július 17-én Mezőcsáton rágyújtotta a házat egy édesapára és annak három gyermekére. A vádlott a gyermekeit egyedül nevelő édesapával élt egy házb... Tovább a cikkhez

Egy családra gyújtotta a házat a mezőcsáti férfi Mezőcsát - Apa és kislánya égett bent a vasárnapi háztűzben Mezőcsáton. A tűzoltókat a Táncsics Mihály utcába hívták éjjel, ahol egy 50 négyzetméteres lakóház égett és fölrobbant egy gázpalack is. A rajok két holttestet találtak a helyszínen, két gyermeket pedig rokonoknál helyeztek el, közölte a... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA