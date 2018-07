Inkább a városok

– A tengerparton fekvést másfél perc alatt unom meg, úszni, vízisízni nem tudok, szóval túl sokat nekem egy ilyen helyszín nem tud adni. Ha magam választhatok, városnézős utakat szervezek, a látnivalóknak is előre utánanézek. Tablettel, és útikönyvekből fénymásolt papírlapokkal a kezemben indulok útnak – meséli.

Az életszagú történeteiről is ismert humorista érdeklődésünkre elmondta, ebben az évben két nyaralást terveznek.

– Az első az édes kis történet, mesélem amúgy színpadon is. Kilencéves kisfiam azt mondta nemrég, hogy „Apa, én még soha nem voltam Velencében!” Mondtam neki, hogy „Drága szívem, hát, hogy lettél volna, hát most születtél, még bőven ráérsz eljutni oda!” De aztán addig mondogatta, így végül is Velencébe, vagyis egy közeli kis apartmanba megyünk pihenni. Feleségemmel pedig évfordulónkat ünnepeljük egy utazással. Azt tudni kell, ő az orosz irodalom megszállottja, ezért két napra elmegyünk Leningrádba, ami ugye ma már Szentpétervár. Ott aztán bejárjuk majd a várost, és természetesen megnézzük Anna Akhmatova orosz írónő múzeumát is – zárta a Karinthy-gyűrűs humorista.

ÉM-TÁ



