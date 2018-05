Anyák napja – Ezen a napon a virág a sláger

A kínálatból és a vásárlóból sem volt hiány pénteken a Búza téri virágpiacon.

Összeérve a ballagással

Ami persze nem is csoda, csütörtökön kezdődtek és egészen szombatig tartanak a ballagások, és hétvégén van Anyák napja is. A virágárusok azt mondják, már évek óta az április vége, május eleje számít a fő szezonnak náluk, ugyanis a családok ilyenkor igazi virágkölteményekkel ajándékozzák meg az édesanyákat és a végzős diákokat is.

– Korábban még leginkább orgona csokrokkal és gyöngy­virággal köszöntötték az édesanyákat. Ez ma inkább amolyan apróság a főajándék mellé – mondta el érdeklődésünkre Szepesi Krisztina virágüzlet-tulajdonos. A trend az anyák napi ajándékok terén is folyamatosan változik. Idén nagyon népszerű például a virágdoboz, melyből rengeteget lehetett látni a piacon. Ezek többnyire művirágból voltak, de – mint megtudtuk – kérésre természetesen néhány perc alatt elkészítik élő növényből is.

Cserépben is

– A dobozokra különböző kedves üdvözlő szövegek is kerülnek. Emellett örök sláger a vágott virág is – sorolta a kereskedő.

A fentebb említett virágdobozok három-, négyezer forint körül mozogtak a Búza téren, a virágcsokrok ára ennél sokkal változatosabb volt: az egyszerűbbeket akár már egy, kétezer forintért el lehetett vinni, de ahogy a kreativitásnak, úgy az áraknak is csak a csillagos ég szabott határt, komolyabb, különlegesebb csokrokat ­láttunk nyolc, sőt tízezerért is.

Kedvelt ajándék Anyák napjára a cserepes virág is, – tette hozzá boltvezető – ezeknek úgymond beállt ára az ezerötszáz-kétezer forint, vagyis a legtöbben ebben a kategóriában viszik ezeket a növényeket.

