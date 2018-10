Anyák, különleges szerepben

Az édesanyai küldetés volt a témája annak a mini konferenciának, melyet szombat délután rendezett meg a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete a Miskolci Görögkatolikus Püspöki Székház dísztermében.

Bak László, az egyesület elnökhelyettese lapunknak elmondta, országos rendezvénysorozatról van szó, 32 helyszínnel, amihez a miskolci nagycsaládosok is csatlakoztak. Az időpont nem véletlen, József Attila: Mama című versének megjelenése előtt egy nappal szervezték a tanácskozásokat.

Kifejtette: a sokgyermekes családokban még nagyobb hangsúlyt kap az anyai küldetés, mint az egy-két gyermeket nevelőkben. A régi családmodell, amikor az édesanyák otthon voltak és ellátták a háztartást, a gyerekeket, mára felbomlott. A szülők mindketten dolgoznak, helyt kell állniuk a munkahelyen, az édesanyákra pedig otthon is nagy szükség van. Küldetést vállalnak a gyerekek ellátásában, abban, hogy a gyerekeknek segítsenek a tanulásban, de akkor is komoly a felelősségük, ha egy családba beteg gyermek érkezik. Az ő gondozása, nevelése még nagyobb feladatokat ró az anyára. Az édesanyáknak akkor is helyt kell állniuk, ha történetesen ők lesznek betegek, vagy ha kerekes székbe kerülnek. Lehetőségükhöz mérten ilyenkor is odaadóan gondoskodnak a családjukról.

Krízisforrások

A konferencia első részében Makkai László pasztorál-pszichológus, a Miskolci Egyetem lelkésze a nagycsaládokban előforduló krízisforrásokról beszélt, melyekre megoldásokat is talált. Ezt követően Soltész Ian személyiségfejlesztő tréner, a Hajdúdorogi Egyházmegye Mentálhigiénés Központjának vezetője Az utolsó éjszaka Anyával címmel tartott megható emlékezést, melyben saját édesanyja haláláról és hiányáról beszélt.

Egy kis szünet után a program kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott. Egy hétgyerekes édesanya, egy Csíksomlyóra gyalog elzarándokoló nagymama, és egy sérült gyermeket nevelő nagycsaládos anyuka beszélt az anyai helytállásról, küldetésről.

ÉM-HE

