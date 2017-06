Andrusch József a DVTK új kapusedzője

Andrusch József háromszoros bajnokként, egyszeres kupagyőztesként vonult vissza a kapuból. Alacsony termete ellenére több, mint kétszáz élvonalbeli mérkőzésen védett, és öt alkalommal magára húzta a nemzeti mezt is. Oroszlánrészt vállalt 1984-ben a világbajnoki selejtezőcsoport megnyerésében, három fontos találkozón védte a nemzeti csapat kapuját ebben a sorozatban (Ausztria ellen 3-1 itthon, Hollandia és Ciprus ellen idegenben mindkétszer 2-1). A mexikói világbajnokságra tartalék kapusként utazott, pályára nem lépett.

Ezt követően a civil életben is kipróbálta magát (végzettségét tekintve kertészmérnök), de soha nem szakadt el a labdarúgástól. A II. kerületi Labdarúgó Utánpótlás Egyesületben játékosa volt az egykori diósgyőri, akkor még pályafutása legelején járó Futács Márkó és Debreceni András. Vezetőedzőként dolgozott az újpesti utánpótlásban, majd 2010-től kezdve hat éven keresztül az A-válogatott kapusedzői feladatát látta el Egervári Sándor és Dárdai Pál segítőjeként. Bernd Storck érkezése után az U21-es válogatott mellett kezdett el dolgozni, ő szavazott bizalmat néhány hete Bukrán Eriknek, aki Lengyelországban debütált az U21-es válogatott kapujában. A legutóbbi bajnokságban az MTK kapusedzőjeként büszke lehet arra, hogy csapata a harmadik legkevesebb gólt kapta, illetve Danijel Petković a montenegrói válogatott első számú kapusává nőtte ki magát. Eközben a mai napig vezeti a magyarországi UEFA-rendszerű kapusedző-képzést.

– Nagy örömmel jöttem Diósgyőrbe, mert amikor felálltam az első, Bódog Tamással folytatott beszélgetés után, olyan érzés kerített hatalmába, mintha Dárdai Palival váltottam volna szót – nyilatkozta Andrusch József. – Ezek után egy pillanatig nem volt számomra kérdés, hogy elfogadom a DVTK ajánlatát. Ismerem a diósgyőri kapusokat, így a meglévő értékeik mellett azt is tudom, hogy mit kell fejleszteni. Igyekszünk olyan munkát végezni, hogy az egész ország felkapja a fejét az eredményekre.

– A kapusedzői poszton átszervezés történt a klubon belül, Veréb György továbbra is segíti a munkánkat, Szalma Pál pedig az utánpótláskorú kapusok képzéséért lesz felelős, az első csapat melletti napi teendőket pedig Andrusch József veszi át a pályán – tájékoztatott Bódog Tamás szakmai igazgató. – Józsi emberileg és szakmailag is illeszkedik a csapathoz, emellett magasan képzett kapusedző, aki a korosztályos és a felnőtt válogatott mellett is dolgozott. Tőle azt várjuk, hogy a Veréb-Szalma kettős munkáját folytatva, egy lépcsőfokkal magasabb szintre lépjenek a kapusaink.

Névjegy: Andrusch József

Születési idő: 1956. március 31.

Születési hely: Budapest

Poszt: kapusedző

Sikerei

Világbajnoki résztvevő (1986)

Bajnoki aranyérmes (1984, 1985, 1986)

Magyar Népköztársasági Kupa-győztes (1985)

Magyar Népköztársasági Kupa-döntős (1983)

Bajnoki bronzérmes (1983)

NB II. bronzérmes (1982)

Válogatott: 5/0

NB I.-es mérkőzés: 203/0

Végzettsége

UEFA A-licensz

Magyar kapusedző-licensz

Testnevelési Egyetem – sportszervező

Kertészmérnöki diploma

Pályafutása edzőként

2017/2018 kapusedző, DVTK

2016/2017 kapusedző, MTK

2015/2016 tavasz kapusedző, Vasas

2016-tól kapusedző, U21-es válogatott

2010-2016 kapusedző, magyar A-válogatott

2011-től UEFA rendszerű kapusedző-képzés vezetője

2007-2009 vezetőedző, Újpest U16, U19

1997-2007 edző, menedzser, II. kerületi Labdarúgó Utánpótlás Egyesület

Pályafutása játékosként

1989/1990 Vasas SC (NB I.) 30/0

1988/1989 Vasas SC (NB I.) 16/0

1987/1988 Vasas SC (NB I.) 28/0

1986/1987 Budapesti Honvéd SE (NB I.) 26/0

1985/1986 Budapesti Honvéd SE (NB I.) 30/0

1984/1985 Budapesti Honvéd SE (NB I.) 26/0

1983/1984 Budapesti Honvéd SE (NB I.) 30/0

1982/1983 Budapesti Honvéd SE (NB I.) 17/0

1981/1982 Dorogi AC (NB II.)

1980/1981 Dorogi AC (NB II.)

1979/1980 22. sz. Volán SE (NB II.)

1978/1979 22. sz. Volán SE (NB II.)

1977/1978 22. sz. Volán SE (NB III.)

1976/1977 22. sz. Volán Szállítók (NB III.)

1975/1976 Fősped Szállítók SE (NB II.)

1974/1975 Hódmezővásárhelyi Porcelán (Csongrád megyei I. osztály)

1970-1974 Újpesti Dózsa utánpótlás

