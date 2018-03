Ámulatba ejtő és félelmetes a robotkutyát sétáltató Amazon-főnök

Jeff Bezos is részt vett az Amazon robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt. Hús-vér jószág helyett azonban a Boston Dynamics jól ismert „kutyája” csapódott mellé. Az esetről készült fotó szinte felrobbantotta a netet – írja a hvg.hu. A Boston Dynamics négylábúja, a SportMini névre hallgató robotkutya, mindennek mondható, csak épp ügyetlennek nem: egyrészt képes együttműködni robottársaival is, ha azok a segítségét kérik, másrészt ezek a mesterséges jószágok eléggé strapabíróak is.

Egy februárban megjelent videón azt demonstrálták a cég alkalmazottai, hogyan próbálják megállítani a karokkal is ellátott robotot, hogy az még véletlenül se tudjon áthaladni az ajtón – nyilván sikertelenül. Most Jeff Bezos közölt újabb fejleményeket egy sokatmondó fotó segítségével, amit saját Twitter-oldalán osztott meg a milliárdos. Ezen, mint alább is látható, igazából semmi különleges nem történik, de pont ezért is tűnik annyira félelmetesnek: úgy sétál Bezos mellett a SportMini, mintha csak egy hús-vér kutyát látnánk. A kommentelők is alaposan meglepődtek a közölt fotó láttán, többen a Black Mirror egyik kapcsolódó, és amúgy nem túl örömteli epizódjával hozták összefüggésbe a jelenetet. Bezos egyébként a MARS2018 nevű, kifejezetten robotikával foglalkozó konferencián vett részt, a kép is rendezvény helyszínén készült.

Az Amazon tulajdonosa amúgy láthatóan örömét leli a robotokkal való időtöltésben, egy másik tweetben ugyanis beer pongozni ment, szintén egy masina társaságában.

ÉKN

Videó: Hátraszaltózni is tud már Atlas, a két lábon járó robot Napokkal ezelőtt még azon ámultunk, hogy milyen gördülékennyé vált a Boston Dynamics robotkutyájának a mozgása, most pedig leeshet az állunk, mert a cég kétlábú robotja, az Atlas is rendkívül ügyes lett. Egy frissen közölt videó alapján könnyedén ugrál dobozokra, illetve dobozról dobozra, és a vé... Tovább a cikkhez

Videó: Neked is rémálmaid lesznek ettől a fej nélküli robotkutyától USA - A Boston Dynamics legújabb fejlesztése a Terminátor és egy cuki Pixar-karakter mesteri keveréke lett. Az amerikai cég nemrég rövid teaservideóban mutatta be a nagyvilágnak a SpotMini legújabb változatát. A sárga robotkutya egyszerre tűnik hipercukinak és borzasztóan félelmetesnek, szóval cs... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA