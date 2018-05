Amit lehetett, kihoztak az autókból

A Miskolci Egyetem három csapata is részt vett a hétvégén rendezett 11. Aventics Nemzetközi Pneumobil Versenyen, amelyen kilenc ország húsz egyetemének harminchat csapata állt rajthoz, s összetettben végül a kecskeméti Jok-AIR diadalmaskodott. A három miskolci gárda közül az akiMEAIR szerepelt a legjobban, amely a távolsági futamban több mint 4700 métert megtéve 12. lett, az ügyességin a második körbe jutva a 11. helyen végzett, míg a gyorsulásin a 18. helyet szerezte meg.

– Sokkal jobb volt mint a tavalyi versenyünk, ez egy továbbfejlesztett autó volt. Minden eredményünkön javítottunk, de rengeteg teszt vár még a kocsira. Ha minden jól megy, a tökéletesítés vár ránk a következő időszakban – mondta Sáska Márton, a sűrített levegővel hajtott járművet építő csapat pilótája.

– Amit lehetett, kihoztunk az autóból. A hosszú távú versenyen jobb eredményre számítottunk, de szelelt a rendszer és emiatt nem tudtunk olyan távot elérni, mint szerettünk volna. Ennek ellenére elégedett vagyok én is és a csapat is. Most megvolt a sebességünk is, szépen ment a kocsi, jövőre nyilván szeretnénk gyorsabbak lenni – értékelte a mögöttük hagyott futamokat Sáska Márton.

A folytatásról elmondta, a terv az, hogy a csapat együtt marad és fejleszti tovább az autót, van mit rajta csiszolni, de jó az irány. A csapathoz idén két új tag csatlakozott, s ketten maradnak a régiek közül is, de külső segítséget is kaptak.

Az első kvalifikációs futamon még az airMEks volt a legjobb miskolci alakulat, pénteken még a kilencedik időt autózták, aztán szombaton már nem sikerült megismételni a remek eredményt, az első, távolsági futamot ki is kellett hagyniuk. Az ügyességin a második fordulóban állt meg a technika, a gyorsulásin a 28. helyen zártak.

– Viszontagságos verseny volt számunkra, három nap alatt kétszer szakadt szét teljesen a hajtásrendszerünk. Hál’ Istennek mindkétszer sikerült kijavítani. Viszont nem készült el időben a kocsi, nem volt idő beállítani a vezérlést, ilyen problémákkal küszködtünk. Ennek ellenére két versenyszámban el tudtunk indulni, az ügyességin a második körbe jutottunk – értékelt Filepkó Máté csapatkapitány.

Az újdonságokról elárulta, készítettek egy kétsebességes orbit váltót, egy máltai keresztes mechanizmussal forgattak és reteszeltek egyben. Úgy tervezték, hogy ezt automatizálják, s egy gombnyomásra váltott volna a szerkezet, de ez a része nem jött össze, így kézzel kellett váltaniuk, amit be kellett volna gyakorolni. Mint mondta, kevés csapatnak van váltója, ugyanis biciklis agyváltókat használtak régebben, de nem bizonyultak elég erősnek. Ezek egyedi megoldások a versenyben.

– A csapat folyamatosan megújul, én három éve vagyok a tagja, és most engem ért a megtiszteltetés, hogy én voltam a kapitány, én hozhattam a versenyre a csapatot. Ketten vagyunk az eredeti gárdából és van még egy plusz tagunk a régiből. Sajnos a mi egyetemünkön nincs akkora reklámja ennek, ha megkérdezik, mit csinálok és mondom, hogy pneumobilozom, nem tudják, miről beszélünk. Idén viszont sikerült toborzót tartanunk az egyetem közreműködésével és alakult egy teljesen új csapat nyolc fővel, ami elég ritka. Van tehát utánpótlás – fejtette ki Filepkó Máté.

A harmadik csapat, a Léghajlítók nem jártak sok szerencsével a versenyen, ugyanis bár a kvalifikáción jól működött a járgányuk, a szombati napon csak az első, a távolsági futamon tudtak rajthoz állni, amelyen nem sikerült érvényes eredménnyel zárniuk, bár 1,6 kilométernél többet tettek meg egy palacknyi sűrített levegővel, átlagsebességük az elvárt szint alatt maradt. A másik két futamon nem tudtak elindulni.

– Tóth Balázs –

