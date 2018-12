Amiről mindenki olvas a neten: Életmódváltás, fogyás és sportolás – de hogyan?

A hivatalos adatok szerint, közel 9000 egészségről, életmódról és sportról szóló cikk közül szemezgetnek a hétköznapi emberek, amit a Filter.hu oldalán könnyűszerrel megtehetnek, mert itt a témák között kiválaszthatják, pontosan mi érdekli őket. Nagyon népszerű a celebek életéről szóló téma is, de nem annyira, mint a tudatos életmódváltásból sikereket elért hétköznapi emberek történetei. Ezek inspirálják az olvasókat, mert jó ötleteket, tippeket merítenek a tartalomból. A cikkek hőseinek elért eredményei motívációként is szolgálnak, hogy mozgással, diétával, kitartással elérhető a fogyás. Honnan lehet tudni, hogy ennyire olvasott cikkekről van szó? A Filter adatbázisában regisztrált több, mint 1 millió kattintás árulja el.

A legolvasottabb ilyen történet egy fiatal anyukáról szól, akinek már igen komoly egészségügyi problémái voltak, fiatal kora ellenére. Hiszen száz kiló felett rengeteg betegség üti fel a fejét az emberi szervezetben, főleg, ha az életmódunk sem megfelelő. Az anyuka szembesülve ezekkel a problémákkal eldöntötte, hogy változtat az életmódján és diétába fogott, hogy a 40 kilós feleslegét leadja, mely a terhesség után szaladt fel rá. De időközben beleszeretett a testépítésbe, és egy idő után már ő is ott állt a brit női testépítők versenyének pódiumán, ahol egy ország drukkolhatott neki.

Az olvasók szívesen böngésznek a hírességek életmódváltásairól is, vagy épp, hogy hogyan sikerült rávenniük magukat a sportolásra. Egyik kedvelt hazai celeb, Király Linda küzdelmeit a felesleges kilóival – is többen olvasták. Kíváncsiak voltak, hogy milyen módszereket vetett be, vagy épp, hogy hogyan bántották őt a súlyfeleslege miatt.

A Filter elemzéseiből kiderült, hogy sokan érdeklődtek Ryan Reynolds és Dakota Jonhson személyi edzőjének tippjei iránt is, hogy a híres színész milyen gyakorlatokkal tartja karban magát. Vagy épp hogyan edzett Budapesten egy edzőteremben, a Terminátor hatodik részét forgató Arnold Schwarzenegger. Érdekes, de sokan kattintottak arra is, hogy a hajdan nagy szexszimbólum Marilyn Monroe milyen gyakorlatokkal tarthatta karban szexi alakját.

A napi mozgásukhoz, esetleg keményebb edzésekhez szükséges tippeket is találtak a Filter.hu cikkei között böngészők. Itt megtalálhatják, hogy hogyan kezdjenek hozzá a futáshoz, hogyan tarthatják megfelelő szinten a pulzusszámot, a vérnyomásukat. Fontos kérdés nyáron, hogy mennyi a sportoló minimális napi folyadékbevitele, milyen minőségű folyadék bevitele az elfogadható. Vagy, hogy egyáltalán hogy fogjunk neki sportolni a rekkenő melegben. Bár nem közvetlen a sporthoz tartozik, de témába vágó cikk után érdeklődtek több ezren, pontosan, hogy lehet-e orgazmusunk sportolás közben, vagy következtében?

Életmódváltás nincs táplálkozási szokások megváltoztatása nélkül. Épp ezért kattintottak olyan sokan azokra a cikkekre, amiben azokat az élelmiszereket sorolják fel, amit fogyaszthatunk diéta alatt, vagy amit épp jobb, ha elkerülünk.

