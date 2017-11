Amikor tönkremegy a teherautó kormányműve

A munkatársaimmal gyakran szoktunk munka után is összejárni és volt már hogy hétvégén közösen bográcsoztunk a természetben, máskor meg sütögettünk és sörözgettünk. Élveztük, hogy nem kell végre volán mögé ülni és tartani a szondától. Néha még a főnökség is velünk tart és szinte baráti a hangulat az egész csapat között. Talán ezért is kaptam ekkora „ajándékot” a cégnél eltöltött 5. éves évfordulómra, amelyet egy kis koccintással is megünnepeltünk pár családi pizza keretében a cégünkben, ahol a főnök bejelentette, hogy hétfőtől már az új teherautóval fogom kiszállítani az új szállítmányt és ünnepélyesen átadta az új teherautó kulcsait is.

Az új teherautó kormányműve kibabrált velem

Az ünneplést követő első munkanapomon átvettem a gyönyörű új teherautómat, amely fehéren csillogó tiszta festésén szinte karcolásnyomok sem látszódtak. Úgy nézett ki, mint egy akkor átadott, vadonatúj teherautó. Az oldalán a cégünk nagy logója ékeskedett, a rakodótér pedig gyönyörűen ki volt takarítva, a belső részt jó illat járta át és a kulcs elfordítása után éreztem, ez lesz a második otthonom még jó pár éven át.

Az első fuvart időben, pontosan gond nélkül le is tudtam szállítani, a második és harmadik fuvarommal sem volt gond. Már több mint egy hónapja járkáltam az új teherautómmal, amikor a kormányom elkezdett rendetlenkedni. Persze hosszú út előtt mindig átvizsgálják a járműveket de a sok apróbb fuvarok közben a rendszeres ellenőrzésre nincs lehetőség. Néhány út alatt már biztos voltam benne, hogy hamarosan teljesen tönkre fog menni a teherautó kormányműve. Sajnos pont a végállomáson szállt el a szervo hatás, így önmagamat hibáztatva, szervó nélkül kellett visszavezetnem a cég parkolójához.

Villámgyors megoldás teherautó szervo javításra

Bevallom, egész úton visszafelé, a telepre való úton azon morfondíroztam, hogy hogyan fogom ezt beadagolni a főnökömnek. Tudom, hogy baráti szinten jóban vagyunk, de mégiscsak egy új teherautót raktak alám, én meg pár hét alatt „tönkretettem”. Nyilván, nem az én hibám, hogy pont most lett baja, de mégis úgy éreztem, felelősséggel tartozom a munkaeszközömért és a cégem felé elszámolási kötelezettségem van, ha valamilyen nagyobb problémát kell bejelentenem.

A főnököm végül lazán fogadta a hírt, amin addig idegeskedtem. Elmondta, hogy több kamionnak és teherautónak is volt már meghibásodott kormányműve és ők mindig a szervokormanyjavitas.hu oldalon rendelnek házhoz, ingyenes alkatrész elszállítást és kormánymű javítást. A gyors és megbízható cég mindig pontos és precíz munkát végzett, így most is pár nap alatt cserélték ki a meghibásodott alkatrészemet. Azóta semmi problémám nem volt még a teherautómmal és azóta is boldogan végzem a mindennapi áruszállításokat ebben a családias cégen.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA