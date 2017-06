„Amikor sok a strandoló, ingyenesen parkolhat”

A lakosok kérésére két utcát és egy utcarészt vontak be a fizető parkolási övezetbe a Selyemréten. Az intézkedéstől azt várják, a környéken lakóknak kényelmesebb lesz a parkolás. Így kezdődik az a sajtóközlemény, amit a város adott ki a parkolási rend módosulásáról. De úgy tűnik, hiába a lakossági kérés, nem minden ott élő, vagy ott dolgozó örül felhőtlenül annak, hogy ezentúl fizetnie kell a parkolásért. A közösségi oldalon jelezték, szerintük az intézkedés pont, hogy nem szolgálja az ott lakók érdekeit.

Tavaly év végén

A változásról még tavaly év végén döntött a miskolci testület, már akkor is azzal indokolták az erre vonatkozó rendelet módosítását, hogy évről évre jogos igényként merült fel a díjfizetős területek határán élők részéről, hogy számukra is legyen szabad parkoló, ezért az önkormányzat az új rendeletet a lakossági kéréseknek megfelelően alkotta meg. De hiába a december eleji testületi döntés, a rendelet Selyemrétre vonatkozó részét csak június 6-án vezették be. Ennek ellenére – elmondásuk szerint – a lakóknak teljes árú, egész éves bérletet kell venniük.

A bevezetést követően jelentek meg a közösségi oldalon a hozzászólások, amelyek több kritikát is megfogalmaztak az intézkedés kapcsán. Egyikük például azt írta: „Két évvel ezelőtt volt egy lakógyűlés, ahol pár lakó valóban kérte, hogy legyen fizetős a strand melletti parkoló. Májusban volt egy újabb lakossági fórum, ahol már többen szóltak ellene, mint mellette. Sőt, aláírásgyűjtés is volt, hogy ne vezessék be a fizetős parkolást. De akkor már csak a tényeket jelentették be: felfestettek minden fizetős helyet, kihelyezték a táblákat, automatákat.”

Az ott lakó arra is kitért, hogy a parkolási gondokat úgy kellett volna megoldani, hogy új beállásokat alakítanak ki. Szerinte erre lenne elegendő terület, hiszen a rozsdás játszóterek, gazos parkok alkalmasak lennének parkolóknak.

44 ezer forint évente

A közösségi oldalon az is felmerült, az óvodában, bölcsődében dolgozóknak sincs kedvezmény, éppúgy fizetniük kell majd a parkolásért, mint másoknak, ami éves szinten 44 ezer forint plusz költséget jelent. De arra is felhívták a figyelmet, hogy hétvégén egyébként is ingyenes a parkolás, így a Selyemréten sem kell majd fizetni, miközben, akkor jönnek a legtöbben a strandra. „A közlemény szerint a lakóknak főleg strandidőszakban volt nehéz várakozóhelyet találni, erre akkor pont nem kell fizetni…” – fogalmazta meg a kritikát az egyik olvasó.

És egy érdekesség: „A szolgáltatónál közölték, azért kell egész éves bérletet vennünk, mert – ugyan mi nem tudtunk róla –, a Selyemrét ezen részét városi szinten már 2017 januárjától fizetőssé tették” – panaszkodott olvasónk.

Esténként nincs hely

Mások is azt vetették fel, hogy két évvel ezelőtt aláírást gyűjtöttek a lakók a fizetős parkoló ellen. De azt is leírták, hogy szerintük nem készült környezettanulmány, mert ha igen, akkor lehetett volna látni, napközben mindenki tud parkolni, de este, amikor a lakók hazaérnek a munkából, nincs hely. „Jobb lesz így nekünk, azt mondják, persze, jobb lesz, csak most már fizethetek azért, hogy nem tudok parkolni” – írta egy ott lakó.

A kritikákkal, felvetésekkel megkerestük a Miskolci Városgazda Kft.-t, ahol a következőt válaszolták: „A Selyemréten a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken egész évben jelentős a gépjárműforgalom, amely indokolttá tette a bevonást. A helyszínen dolgozók, beleértve az óvodai, bölcsődei dolgozókat is, nem részesülnek az önkormányzati rendelet alapján kedvezményben, ellenben az óvodás, iskolás gyermekek szüleinek a rendelet kedvezményes parkolási lehetőséget biztosít, intézményi parkolóbérletet válthatnak. Az intézkedéstől várható, hogy a hétvégi időszakban a Baross utcai ingyenes parkolót használják majd a strandra érkezők, a lakóépületek közötti parkolás így ténylegesen az ott lakók számára biztosított lesz.”

Ezek után persze megkérdeztük, miért használnák a Baross utcait, hiszen a lakóépületek között is ingyenes lesz, de erre nem kaptunk választ. Mint ahogy arra sem, hogy ha június elejétől fizetős, miért kell egész éves bérletet venni.

