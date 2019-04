Amikor marad a baba…

Olivia 2800 grammal és 48 centiméterrel született. Még születése után két nappal is úgy volt, hogy nem vihetik haza a kórházból. A körzeti védőnői jelzőrendszer működik, így jelentették a gyámhivatalnak, hogy otthon nincsenek meg a feltételek, a szülők nem készültek fel a baba fogadására.

Albérletben laknak

Az anyuka nem tagadja, hogy nem vettek semmit az újszülöttnek. Harmadik gyermekként érkezett a családba, nem is akarták, így nem is készültek a fogadására. Albérletben laknak az anyóssal együtt, mondja, nem is nagyon férnek. Tegnap tudta meg, hogy mégiscsak haza vihetik a kislányt, mert a párja vett kis­ágyat, pelenkát, cumisüveget, a legfontosabb dolgokat beszerezte.

– Örül neki? – kérdezem.

– Örülök – válaszolja, de arcán nem látszik semmi érzelem.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórházban és Egyetemi Oktatókórházban évente 2300–2400 gyermek születik – jegyzi meg dr. Nagy Gábor, a szülészeti osztály vezető főorvosa. – 2018-ban 64 újszülöttet nem engedett hazavinni a gyámhatóság. Toplistások vagyunk ebben a tekintetben.

Farkas Fanni a szülészeten védőnőként dolgozik. Azt mondja, szomorú, amikor egy újszülött elhelyezéséről kell gondoskodni.

– Milyen okok lehetnek, amiért nem viheti haza a szülő nő a gyermekét?

– Legtöbbször szociális okokra hivatkoznak a családsegítő munkatársai, de van, hogy családon belül erőszakot látnak, drog, alkohol vagy higiénés körülmények miatt ítélik úgy meg, hogy az újszülött nincs biztonságban. A jelzés sokkal hamarabb megérkezik hozzánk, mint a szülő anyuka. De ő is tisztában van ezzel, hiszen az otthoni védőnő már elmondja a családnak, ha ilyen lépést kell tennie. Vagyis a szülő nők már tudják, hogy itt kell hagyniuk a kicsit, de azt is tudják, hogy ha a körülményeiken tudnak változtatni, akkor hazavihetik a gyermeküket.

Sokszor fiatalkorúak

– Minden gyermeknek az a jó, ha családban nő fel, ha az édesanyja mellette van – veszi át a szót Nagy Gábor főorvos. – Szomorú az is, hogy nagyon sokszor fiatalkorú anyáról van szó. Van olyan, hogy 13 vagy 15 éves, vagyis gyereknek születik gyereke. Nekem meggyőződésem, hogy sokszor a rossz szociális körülmények elől menekülnek bele az anyaságba, mert így felnőttnek érezhetik magukat. Csakhogy ez a huszonkettes csapdája, mert anyagiak hiányában csak újratermelődik a rossz körülmények között felnövő gyermek. Volt olyan, amikor a fiatal lány egyszerre szült az anyjával. De olyan extrém esetünk is volt, amikor egy évben két gyereke született a fiatalkorú anyának. Egyszerre szoptatta a 10 hónapos és az újszülött gyermekét.

Dr. Sáfrányné dr. Vörösvári Ildikó a B.-A.-Z. megyei kormányhivatal gyámügyi és igazságügyi osztályának vezetője.

– Ideiglenes hatályú elhelyezést szoktunk intézni az újszülöttekkel kapcsolatban akkor, amikor mentális és szociális körülmények miatt a védőnői jelzőrendszer szerint a kórházból a baba nem adható haza. Mi magunk is környezettanulmányt készítünk, és ha azt látjuk, hogy a szülő nem, de a családon belül a testvér vagy nagyszülő alkalmas a gyerek nevelésére, gondozására, akkor gyámság útján segítünk a gyerek elhelyezésében. Ha nincs ilyen, akkor ideiglenesen nevelőszülőnél vagy csecsemőotthonba helyezzük el az újszülöttet.

– Pozitív tapasztalata is van?

– Igen, mert néhány évvel ezelőtt sokkal magasabb volt az ideiglenes hatályú elhelyezések száma.

Az osztályvezető szerint sokat segítenek a még várandós kismamáknak. Segítenek beszerezni a gyermekváráshoz szükséges dolgokat, végigkísérik a kismamát a terhessége idején, gyakrabban keresik fel a problémás családokat, és tényleg csak abban az esetben küldenek jelzést, ha úgy érzik, a baba hazakerülése esetén veszélyben lenne.

13–15 évesen

– Van elég nevelőszülő?

– Több nevelőszülői hálózat is működik, vannak, akik kifejezetten a csecsemőkre szakosodott engedéllyel rendelkeznek. Nem volt különösebb fennakadás az elhelyezések ügyében.

Dr. Nagy Gábortól még azt kérdezzük, hogy milyen egészségügyi hatása van annak, hogy ilyen nagyon fiatalon, 13–15 évesen szülnek ezek a fiatal lányok.

– Nem az egészségügyi hatásra helyezném a hangsúlyt – válaszolja a főorvos, hiszen ha teherbe esett és kihordta, majd megszülte a gyermekét, biológiai értelemben nincs probléma. – Az ellen kellene tenni, hogy ne essen gyermekfejjel teherbe. Mert zömmel apa nélkül nő fel a gyerek, szegénységben. Ez már nem az egészségügyre tartozik, ez társadalmi probléma.

B. Tóth Erika

