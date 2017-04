Ami az ünnepi asztalra kell

Úgy tűnik, idén nem hagyták az emberek az utolsó pillanatra a húsvéti bevásárlást. Legalábbis ezt támasztja alá az, amit a Búza téri piacon az általunk megkérdezett árusok mondtak, vagyis, hogy csütörtökön fele akkora sem volt a forgalom, mint kedden és szerdán. Ennek ellenére hatalmas volt a tömeg a piacon és a szupermarketekben is, főleg a húsféléket, a zöldségeket, a savanyúságot és a tojást vásárolták.

Sonka, sonka, sonka

A farsang utolsó napja, vagyis húshagyó kedd óta tart a nagyböjt. Vagyis, aki betartotta, az február 28 óta nem evett húst. A böjt végét húsvét vasárnap jelenti, így nem csoda, hogy a húsvéti ételekben kiemelt szerepet kap a hús. Ennek megfelelően kígyóztak a sorok a henteseknél csütörtökön, ahol a füstölt kötözött sonkát 1600 forintos kilós áron lehetett beszerezni. Sertéskarajt, combot, oldalast 1200, csirkeszárnyat, combot 420, mellfilét 1200 forintos kilós áron kínáltak.

Csak füstölt legyen

Az általunk megkérdezett hentes szerint minden jól fogyott, ami füstölt, legyen szó csülökről, combról vagy éppen szegycsontról, ez volt az elmúlt napok slágere. A húsfélék mellett a húsvéti ünnepkör kiemelt élelmiszere a tojás, amelyet – mérettől függően – 30 és 42 forint között lehet beszerezni, de láttunk 26-ért is. A piacon áruló Erika kérdésünkre elmondta, az elmúlt napokban dupla annyi tojás fogyott, mint egyéb időszakokban, többen is vásároltak és nagyobb tételben is.

Persze tojásból igen nagy a választék minden alapanyagból, így csokiból – a legolcsóbb 39 forint volt, a legdrágább, 30 centiméter magas 650 –, de mindenféle játék, ajándék és dísztárgyként is megtalálható ezekben a napokban. A piacon Szegedi Miklósné Erzsike kézműves, textilszobrász például igazi műalkotásokkal jelent meg. Számtalan méretű, díszítésű és eljárással készült textil tojásai szinte mindenkit megállítottak egy percre a rohanásban.

Árak, választék

Jól fogytak a Búza téri piacon a zöldségek, amelyből a levesbe való karalábé 200–260, a répa 100–200, a gyökér 300–400, a kel 350–480 forint közötti kilós áron mozgott. Tormát 1500 forintért, paradicsomot majd ezerért, kígyóuborkát 450 forintért szerezhetünk be még szombaton az ünnepi asztalra.

ÉM-HI

