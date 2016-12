Amerikai mozgás: Prahalis megjött, Robertson-Warren nem

Az Aluinvent-DVTK női kosárlabdacsapatának tagjai a karácsonyi szünet után szerdán délelőtt ismét edzésbe álltak, a miskolci városi sportcsarnokban a játékosok már a soron következő tétmeccsre, a jövő hét szombati, Ceglédi EKK elleni hazai bajnokira készültek. A kilencnapos pauzát követő első napon nagy szerep jutott Fodor Csillának, a gárda erőnléti edzőjének, ugyanis elsősorban fizikai gyakorlatokat végeztek a tréningen megjelent játékosok.

Az „újrakezdésnél” két játékos nem volt jelen, az egyikük engedéllyel maradt távolt: a szerb Tina Jovanovic egy nap pluszt kért és kapott Miguel de Jesús López Alonso vezetőedzőtől. Teljesen más a helyzet az amerikai centerrel, Cierra Robertson-Warennel, akire nem számítanak a jövőben az első csapatnál, a várakozástól elmaradt teljesítménye miatt. A sportoló nem is tért vissza a karácsonyi szünetről Miskolcra, lapunk értesülései szerint a szerződésének felbontása zajlik.

Új játékos

De egy új játékos is érkezett tegnap az Aluinvent-DVTK-hoz, aki hazájából, az Amerikai Egyesült Államokból indult útnak, és repülőgépe délután szállt le Budapesten. Samantha Prahalis első útja Miskolcon a városi sportcsarnokba vezetett, mivel megérkezése idején éppen edzésen vettek részt a diósgyőri kosarasok, de ennek ellenére egy rövid bemutatkozó köszönésre azért szakítottak időt.

A frissen szerződtetett, 26 éves, 170 centi magas irányító az Egyesült Államok korosztályos válogatottjaival 2008-ban Argentínában U18-as Amerika-bajnokságot, 2009-ben pedig Thaiföldön U19-es világbajnokságot nyert. Utóbbi tornán, a döntőben, a spanyolok elleni 87-71-es diadal egyik hőse volt Samantha Prahalis, az ezen a meccsen szerzett 21 pontjával.

Több csapatban

A DVTK-nál csütörtökön edzésbe álló kosaras, a világ legerősebb küzdelemsorozata, az észak-amerikai profi női liga (WNBA) több csapatában is szerepelt: a Phoenix Mercury, a New York Liberty és a Los Angeles Sparks színeiben is pályára lépett (legutóbb 2014-ben volt WNBA-játékos). Európai karrierje során megfordult az izraeli Maccabi Ramat Hen csapatánál (2012/13), majd a romániai Sepsi SIC következett (2013/14), utána pedig a török Mersin és az orosz Ivanovo (2014/15). A legutóbbi idényt Olaszország első osztályában töltötte a CUS Cagliari csapatában, és bár a szardíniai gárda kiesett a Serie A-ból, ez nem igazán Prahalison múlott, ő ugyanis a bajnokság legjobb pontszerzője lett a mérkőzésenkénti 25 pontos (!) átlagával, illetve az asszisztok terén a meccsenkénti 3.64-es átlaga az olasz élvonal 3. helyét jelentette számára ebben a rangsorban.

ÉM-BCS

