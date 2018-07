Amerikai kosarast igazolt az Aluinvent-DVTK

Shatori Walker-Kimbrough az Amerikai Egyesült Államokban, a neves Maryland egyetemen végzett, 2017-ben a draft 6. helyén választotta ki a Washington Mystics, melynek csapatában jelenleg is játszik a WNBA-ben. Az Egyesült Államok válogatottjában is bemutatkozott.

Első európai szezonjában megfordult Törökországban és a tavalyi szezon végén ezüstérmet szerzett a szlovák bajnokságban a Ružomberok csapatával.

2017 Shatori Walker-Kimbrough Highlights #32 from Carolina Blanco on Vimeo.

– Shatori igazi problémamegoldó a pályán, félelmetes sebességgel támadja a gyűrűt és bontja a védelmet, ugyanakkor távolról is veszélyes – mondta el Völgyi Péter, az Aluinvent-DVTK sportszakmai igazgatója a klub honlapjának. – További erénye, hogy minden mezőnyposzton bevethető. A védekezésben is határozott, biztos vagyok benne, hogy a csapat meghatározó játékosa lesz. Szükség is lesz rá, mivel a többi csapat erősítéseit látva hihetetlenül színvonalas és kiegyenlített bajnokság elé nézünk.

Névjegy

Név: Shatori Walker-Kimbrough

Születési idő: 1995. május 18.

Születési hely: Baltimore, Maryland (Amerikai Egyesült Államok)

Magasság: 180 cm

Poszt: bedobó

Pályafutása

2018/2019 Aluinvent DVTK

2018 Washington Mystics (WNBA)

2017/18 Ormanspor (török 1. osztály) és Ruzomberok (szlovák 1. osztály)

2017 Washington Mystics

2013-17 Maryland University

Forrás: dvtk.eu

