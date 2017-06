Amerikai futball: megismétlődik a tavalyi döntő a Miskolc Steelers főszereplésével

A legmagasabb osztályban címvédő „acélosok” voltak az összecsapás esélyesei, hiszen veretlenül, 5-0-s győzelem- és vereségmutatóval hozták le az alapszakaszt, és ebben természetesen benne volt a fővárosiak, az elődöntőbeli ellenfelük, a Budapest Wolvesszal szembeni sikerük is.

Ukrán az elsőt

Egy-egy drive-ot és hat playt láthatott a közönség a meccs első negyedének elején. Jordan, a házigazdák irányítója próbálta meg megjátszani az oldalt megiramodó Ricet, aki viszont nem tudta elkapni a labdát. A Miskolc elérte az első first downt, elkezdett haladni a Steelers támadójátéka. A pálya közepén feltűnő Ushikovot ügyesen találta meg Jordan, de egy jó megmozdulást bemutatott a Wolves védőegysége. Megfelelően felépített drive után az egyik ukrán légiós, Nahornyak szerzett touch downt a házigazdának – akinek ez volt az első ebben a szezonban –, majd Jónás megszerezte az extra pontot is (7-0). A folytatásban Rice ütközte le nagyon keményen ellenfelét, ami még belefért a bírók szerint, a vendégek támadóalakulata vékonynak tűnt, de a védelmük ekkor állta a sarat. Lenner indult meg tisztán a játékrész végén, szükség volt Rice közbeavatkozására.

Elrontott extra

A második játékrész kezdetén a műtött kézzel játszó Steelers-­vezetőedzőnek, a védelem kapitányának, Lamarnak kellett lebicegnie a játéktérről, aztán Baksa elhibázta a field goalt a vendégeknél. Tíz perccel a második negyed vége előtt a Wolves kért időt, próbáltak kitalálni valamit. Később Jordan dobta túl Bensont, a puntnál megzavarták a látogatók a hazai speciális egységet, a miskolciak 8:48 perccel a negyed zárása előtt időt kértek. Varga P.-t ütközte le Rice, aztán Lenner futott touch downt. Az extra pontot elhibázták a „farkasok” (7-6), amiből Rice indulhatott meg, de őt is „leszedték”, és le is ment a küzdőtérről. Boguslavskij futott hosszút a miskolci oldalon, aztán a légiós bemutatott egy még hosszabb „loholást”. 3:40 perccel a szüne­tig időt kért a budapesti alakulat, Jónás hagyott ki field goalt, amely már a második volt a mérkőzésen. Harmadik, utolsó idejét is kikérte a Wolves (2:00 perc vissza), amit egy nem túl jó punt követett. Usenko elkapása után borsodi idő jött, visszaérkezve Rice szerzett touch downt Jordan második szándékból érkező passza után – Jónás pedig nem hibázta el az extrát (14-6).

A pihenőről visszaérkezve first downokkal haladt a Wolves, biztatóan indították a harmadik negyedet. Bencsics hozott is hat pontot csapatának (14-12), Baksa pedig felíratta magának az extra pontot (14-13). Kissé tompák és helyenként pontatlanok voltak a miskolciak támadásban, ez is kellett hozzá, hogy ne változzon az eredmény. Bogus­lavskijt ketten gyömöszölték a földbe a budapesti térfélen, a másik oldalon Lennert a hazai szakvezető nyomta ki oldalt a pályáról. Bencsics nagy passzát Flaskay kapta el, nagyon közel a „végső vonalhoz”. Ott az irányító fumble-t vétett, a labda a célterületre gurult, ahol a pestiek ugrottak rá, TD, viszont a kétpontos kísérletük kimaradt (14-19).

Rice nem játszhat

A negyedik játékban nagyon rákapcsolt a Steelers: 49 yardos passz jött Jordantől Rice-nak, aki megverte az emberét, és touch downt ért el (20-19) – a kétpontos kísérlet a házigazdának sem sikerült. Kevesebb mint 7 perc volt a meccsből, a fővárosiak kerültek lépéskényszerbe. Két budapesti között kaparintotta meg az érkező játékszert Rice, ez rengeteget jelentett a Steelersnek. 1:48 perccel a vége előtt időt kért a Wolves, majd ugyanezt tette a borsodi gárda is. Az „acélos” támadásnál Rice elkapta a labdát, a Wolves nem tudott akciózni. Jordan futott touch downja jelentette a 26-19-et, és Jónás sem rontotta el az extrát (27-19). Az utolsó percen belül Rice volt kemény, kiállították, így kizárta magát a döntőről. A Wolves még megpróbálta a lehetetlent, össze is hoztak egy TD-t, ám az időkérés után a kétpontost nem tudták megcsinálni.

A döntőt, a Hungarian Bowlt a Miskolc Steelers és a Budapest Cowbells részvételével július 8-án 18 órától rendezik Budapesten, a Hidegkuti Nándor Stadionban.

ÉM-MI

Amerikai futball: HFL, elődöntő

Miskolc Steelers – Budapest Wolves

27-25 (7-0, 7-6, 0-13, 13-6)

Felsőzsolca, 300 néző. V.: Udvardi.

A Steelers pontszerzői: Rice 2 TD, Nahornyak 1 TD, Jordan 1 TD, Jónás 3 extrapont-rúgás.

Eaton Demetrius Lamar, a Miskolc Steelers vezetőedzője: – Nagyon kemény meccs volt, egészen elképesztő, de győztünk és ezért boldog vagyok. Meg fogjuk nézni Troy esetét, hogy mi történt, megpróbálunk fellebbezni, hogy játszhasson a fináléban. Tovább kell csinálni a dolgunkat, hogy jók legyünk a döntőben. Két hét van addig, megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni.

A másik elődöntő:

Eger Heroes – Budapest Cowbells 6-49 (0-7, 6-21, 0-21, 0-0).

