Amelyik kutyában volt chip, már otthon van

December 31-én reggel 8 és délután 4 óra között négy kutya került be hozzánk, tapasztalataink szerint a petárdázások miatt – tudtuk meg a Miskolci Állatsegítő Alapítványtól (MÁSA). Mint kiderült, egyik kutyusban sem volt chip, ám van köztük fajtatiszta is, jól ápolt, jó testű, így minden bizonnyal gazdás és valószínűleg „avasi”. Bekerült a belvárosból és a Görömbölyről is egy-egy kiskutya (chip nincs bennük).

Január elsején reggelig aztán újabb négy eb került a MÁSA-hoz. Mindegyikben volt chip, vissza is kerültek gazdáikhoz.

A Miskolci Állatsegítő Alapítvány arról is bejelentést kapott, hogy Kistokaj és Sajópetri között egy bokorban fekszik (hétfő délutáni helyzet) egy német juhászkutya, ám nem lehet megközelíteni, mert annyira harap, morog, támadja az embereket. (Minden valószínűség szerint a petárdák és tűzijátékok miatt.) A MÁSA önkéntese sem tudott chipet olvasni benne, mert nem lehet közel menni hozzá. Az alapítvány munkatársai a 30/232-18-90-es telefonszámon, azon kívül a közösségi oldalon várják a további bejelentéseket és segítségkéréseket.

ÉM-JLI

