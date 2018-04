Ambrus Erzsébet vezette DVTK a PINKK ellen

A női kosárlabda NB I rájátszásában az 5-8. helyért zajló csatározásban lép pályára szombaton 18 órától az Aluinvent-DVTK csapata. A piros-fehérek a PINKK Pécsi 424 együttesét fogadják a miskolci városi sportcsarnokban. A csapatok párharca két nyert meccsig tart, és ha a keddi, Kozármislenyben sorra kerülő bajnoki után döntetlenre állnak, akkor a jövő héten pénteken Miskolcon újra megmérkőznek egymással.

A DVTK új, megbízott vezetőedzővel harcolhat az évad hajrájában, ugyanis csütörtökön az eddigi szakvezetővel, Stefan Svitekkel szerződést bontott a klub. A felvidéki tréner távozásával eddigi segítője, a csapat pályaedzője, Ambrus Erzsébet viszi tovább a vezetőedzői feladatokat, az évad végéig. A klub egykori játékosától, aki harmadik éve dolgozik az élvonalbeli csapat mellett, elsőként azt kérdeztük: felkérést kapott vagy megbízták az új feladattal?

– Megbízást kaptam, nem úgy történt, hogy megkérdezték vállalom-e, de mivel élő szerződésem van a klubbal, erre nem is volt szükség. Kaptam egy új feladatot, és megpróbálom befejezni, amit elkezdtünk – mondta Ambrus Erzsébet, aki arra a kérdésre, hogy volt-e olyan ambíciója, célja, hogy NB I-es csapat edzője legyen, így felelt: – Nem voltak ilyen céljaim. Szeretném megoldani ezt a helyzetet, remélem a játékosokkal együtt ez sikerül is. Az, hogy élvonalbeli csapat mellett dolgozom, nem jelenti azt, hogy érett lennék, szerintem kell még egy kis idő, amíg elmondhatom, készen állok. Sokat tanultam az elmúlt években, az NB I/B-ben szereplő U23-as gárdával lejátszott bajnokikon is sok tapasztalatot szereztem, de tudom, hogy ez egy más szint. Beugrónak tekintem ezt a szerepet, és kihívásnak, amelynek során mindent megteszek annak érdekében, hogy a lehető legjobb legyen a csapat szereplése.

Sok idő nincs

Arra a kérdésre, hogy mit lehet, min kell változtatni egy ilyen helyzetben egy edzőnek, így válaszolt Ambrus Erzsébet:

– Sok idő nincs az újításra, taktikailag nincs is szükség erre, hiszen Stefan Svitek nagyon jó szakmai munkát végzett, a lányok tudják mit kell csinálni védekezésben, támadásban. Az akarat, a szív fogja eldönteni, hogy mennyire tudnak felállni a padlóról a ZTE elleni meccs után. A csapat tagjaival átbeszéltük, hogy milyen fontos az 5. hely megszerzése, az Európa Kupa-szereplés miatt. Tudjuk, hogy a többi csapatnak is az, emiatt nem vagyunk könnyű helyzetben, de úgy látom, hogy a lányok akarják, hogy ez sikerüljön, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy elérjük ezt az eredményt. Ehhez az kell, hogy önbizalommal, felszabadultan, de felelősséggel játsszanak.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ebben a helyzetben mennyit foglalkoznak az aktuális ellenféllel.

– A meccsre való felkészülésnek volt egy eltervezett programja, ezen nem változtattunk – mondta Ambrus Erzsébet. – Természetesen dolgoztunk azon, hogy felelevenítsük, amit tudunk, a PINKK ellen játszottunk háromszor is ebben az évadban, vagyis van ismeretanyagunk. Mindenképpen nyerni szeretnénk ezen a mostani meccsen, és az lenne az igazi, ha az első két mérkőzésen megszereznénk a két győzelmet. De ez nem lesz könnyű, hiszen ez a mostani egy kiegyensúlyozott bajnokság, sok, közel azonos játékerejű csapat küzdött, ezt igazolják az eddigi eredmények.

A keretről, a rotációról

Az Aluinvent-DVTK csapatából Brewer bajlódik térdsérüléssel, aki edzéseket hagyott ki emiatt, de Ambrus Erzsébet reményei szerint a meccset vállalni fogja az amerikai center. Arra a kérdésre, hogy milyen rotációval játszhatnak, marad-e ő is a nyolc embernél, vagy szélesebbet tervez, így felelt az új vezetőedző:

– Ahogy a meccs adja. Elég sűrűn vannak a mérkőzések, jő lenne, ha több játékost be tudnánk vonni a rotációba, hogy senki ne legyen fáradt, hiszen kedden is lesz meccs, és lesz pénteken is, mert ha két mérkőzés alatt véget ér a párharc, akkor a helyosztót elkezdjük hat nap múlva. Az edzőváltás bejelentését követő első edzésen látható volt a lányokon, hogy a változtatásról szóló hír meglepte őket, és amúgy sem volt jó kedvük az elődöntőről való lecsúszás miatt, ezért elsőként egy frissítő dobóedzést tartottunk, illetve másféle módon is próbáltunk javítani a hangulaton. Tettük mindezt annak érdekében, hogy a meccs napján már csak a feladatra koncentráljanak a játékosok.

ÉM-BCS

