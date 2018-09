AM: a tavalyinál több kukorica teremhet idén

Az államtitkár az aratási koordinációs bizottság ülését követően kiemelte, hogy a kilátásban lévő hektáronkénti termésátlagok kedvezőek, meghaladják az elmúlt öt év átlagát.

Ismertette, kukoricából a majdnem 900 ezer hektárnyi terület 13 százalékát takarították be. Az eddigi eredmények alapján hektáronként 7,6 tonna a termésátlag, a tavalyi átlag 6,8 tonna volt. Az időjárás és a csapadékmennyiség miatt az idén is 7 millió tonna alatti terméssel számolnak, tavaly 6,62 millió tonna termett – mondta.

Kifejtette, a napraforgó mintegy háromnegyedét már betakarították a 604 ezer hektárt kitevő területről, a termésátlag az idén, a tavalyihoz hasonlóan, hektáronként 3 tonnát tesz ki. Becslések szerint napraforgóból 1,8 millió tonnát takaríthatnak be a gazdák – tette hozzá az államtitkár.

Közölte, a szója 60 ezer hektáros vetésterületének 20 százalékról takarították be a termést. A hozam 2,5 tonna körül alakul hektáronként.

A burgonyát a terület 74 százalékáról szedték fel, a termésátlag 24,6 tonna körül alakul hektáronként.

A cukorrépa betakarítása is megkezdődött: a 15 ezer hektárt meghaladó vetésterület két százalékáról 19 ezer tonnát takarítottak be – sorolta.

Szavai szerint keresleti piac van Európában. Németországban a becslések alapján a tavalyihoz képest 38 százalékkal kevesebb kukorica termett, Lengyelországban pedig az összes gabonatermés közel 15 százalékkal csökken. A kiesések az ottani felhasználási szükségletek miatt komoly keresletet támasztanak a magyar termények iránt – mondta.

Közölte: a gazdálkodók 170 ezer hektárról jelentettek be különböző káreseményeket, az elmúlt hetekben tapasztalható aszály miatt 80 ezer hektárra nőtt az aszálykáros terület.

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke elmondta, a kukorica és a napraforgó terméseredmények az ország egészét nézve a csapadékmennyiség miatt rendkívül eltérők, gazdaságokon belül is.

Beszélt arról is, hogy időben megkezdődhetett a vetés. Az őszi káposztarepcével a jövő évi terület 90 százaléka már be van vetve, az őszi árpa vetése 3-5 százaléknál tart, és a napokban megkezdődik az őszi hibrid búza vetése is. Őszi búza vetésterülete tavaly 950 ezer hektár volt, idén 968 ezer hektáron terveznek vetni.

A GOSZ elnöke kiemelte, hogy idén tavasszal a gabonaárak megváltoztak, az előző három évben a tonnánkénti 40 ezer forint körüli árak voltak jellemzők, az aratási szezon 3-4 ezer forinttal magasabban indult. Jelenleg a búza ára tonnánként 55 ezer forintnál kezdődik, a minőségi vagy javító búza 58-60 ezer forinton érhető el a piacon. A kukorica tonnánkénti ára 46 ezer forinttól indul.

– MTI –

