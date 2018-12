Aluinvent-DVTK: Zele extrával Szekszárd verés

A női kosárlabda NB I 9. fordulójában vasárnap délután Aluinvent-DVTK – AKSC Szekszárd mérkőzést rendeztek Miskolcon, a városi sportcsarnokban. A veretlenül listavezető Sopron Basket mögötti második helyért csaptak össze a csapatok, és hogy a vendégek mennyire komolyan vették ezt az összecsapást azt jelzi, hogy már a meccs előtti napon megérkeztek Miskolcra, és nem mellékesen szurkolótáboruk is tisztes létszámban jelent meg a lelátón.

A bajnoki előtt Abby Bishopot és Bálint Rékát, mint korábban a DVTK-ban játszott kosarasokat köszöntette Szabó István, a diósgyőriek technikai menedzsere egy-egy virágcsokorral.

Zele beállt

A szép gesztus után, immár a meccsen, a pályán az első percben Medgyessy talált be, majd a két oldalon sorra maradtak ki a dobások, és közel három perc után érkezett újabb találat, az addigi egyetlen pontszerző adott asszisztot Mokangónak (4–0). Ez az előny azonban hamar eltűnt, McCall gólja után Eldebrink hármasával fordult a kocka (4–5). A 6. percben Medgyessynek már a harmadik faultját fújták be, emiatt edzője a kispadra ültette, és Szabó F.-re váltotta. A vendégek őrizték előnyüket, a DVTK többször is 1 pontra jött fel, mígnem 8–12 után a padról érkezett Zele két triplát be nem vágott (14–12).

A második játékrész elején mindkét oldalon maradtak ki büntetők, ezért az eredmény alig változott (17–15). Aztán amikor Theodoreán is összeszedte a harmadik faultját, pályára került a kilencedik szekszárdi játékos, Bálint R., miközben a hazaiak – a jegelt Medgyessyt nem számítva – hétfős rotációt alkalmaztak. A kemény védőmunkák közepette gyűltek a személyi hibák mindkét oldalon, de a hazaiak támadójátékában több volt a kreativitás, és amikor Mokango a 15. percben betalált, vendég időkérés következett (26–19). A hazai tábor belelkesedett, Zele megszerezte 10. pontját, és mivel a tolnaiak akciógólt nem igazán tudtak összehozni (hét és fél perc alatt csak kettőt), Djokic edző ismét magához kérte csapatát. Kányási büntetőivel ment 10 fölé a DVTK (32–21), nem sokkal később ismét Zele következett (36–22). A 20. percben pedig a játékvezetők videóztak egy kicsit, de igazolva látták, hogy Sulciute követett el támadó hibát, a negyed végén pedig a ,,nézett” találata volt az utolsó feljegyzendő (38–22).

Fordulás után

A térfélcserét követően kon­cent­ráltabban kezdett a Szek­szárd (42–30), de a DVTK nem hagyta magát, a vissza­tért Medgyessy után Walker-Kimbrough is akciógólt szerzett, majd Mokango egy­ke büntetője jött (47–30). Vál­tozatlanul sok volt a fault mindkét oldalon (a 27. percben 17–20-ra állt ez a csata), emiatt sűrűsödtek a büntetődobások. A játékrész utolsó két percét 53–40-ről kezdték a csapatok, a záró negyedet pedig 14 pontos fórral várhatta a fehér mezes gárda (58–44).

A negyedik menetben sem állt le a fantasztikus produkcióval előrukkoló Zele, a 34. perc elején 20 pont fölé tolta magát (65–47). Rendkívüli módon élvezte a DVTK játékát a hazai publikum, és tulajdonképpen egy teljes negyeden át ünnepelhették a győzelmet a rangadón. Mivel a piros-fehérek jobban lepattanóztak, pontosabban dobtak, és volt egy Zeléjük – a sérült Katonát is nélkülözve –, a második negyedben mutatott remek játékkal megérdemelten nyertek, kijárt nekik az ováció.

