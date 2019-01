Aluinvent-DVTK: Walker-Kimbrough show a negyedikben

A női kosárlabda NB I 15. fordulójában, vasárnap este az Aluinvent-DVTK csapata a PEAC-Pécs gárdáját fogadta. A találkozó előtt a piros-fehérek technikai menedzsere, Szabó István, a DVTK korábbi játékosát, Alyssia Brewert köszöntette, aki ezen a napon ellenfélként lépett pályára. Az amerikai kosaras a 2015/2016-os idényben Magyar Kupát nyert a Diósgyőrrel, majd a bajnoki negyeddöntőben súlyos sérülést szenvedett, és csak 2017 februárjában térhetett vissza a pályára, a DVTK színeiben. Az előző idény végén távozott erőcsatárt, január elején igazolta le a PEAC, és most először játszott a Diósgyőr ellen.

Hosszabbat nekik

A hazai együttes első két támadására még volt válasza a pécsi gárdának, de 4-4 után Medgyessy, Mokango és Putnina közeli dobásaival hosszabbat lépett a DVTK (10-4). Az összeszorgoskodott előny azonban hamar eltűnt, mert Simon Zs. után Tetemondova is bevágott egy hármast (10-10). Aztán Mokango jött egy közép távolival, majd a 8. percben, 5 pontos DVTK fórnál baranyai időkérés következett (17-12). A játékrész hajrájában nem sikerült csökkentenie hátrányát a fekete-fehér együttesnek, elsősorban azért, mert néhány másodperccel a dudaszó előtt Szabó F. is beiratkozott a hárompontosok táborába (24-16).

A második menet elején Wentzel N. trojkája után nagyobb lendülettel játszott a baranyai csapat, és viszonylag hamar, két és fél perc játék után időt kellett kérnie Cziczás edzőnek (26-25). A visszatérés után Vanloo találatával először vezetett a PEAC (26-27), és mivel ekkoriban sem támadásban, sem védekezésben nem ment a játék a hazai együttesnek, a vendégek előnye tovább hízott (29-35). Aztán kemény mezőnymunkára váltott a Diósgyőr, és mivel szorossá tették az eredményt, így a 19. perc elején a pécsiek pauzáztak (36-37). A nagy akarás közepette, lett volna esély visszavenni, eltüntetni a látogatók előnyét, de a hazai dobások nem voltak mindig pontosak (38-40).

Fordulás után

A térfélcserét követően előbb egyenlített, majd a vezetést is megszerezte a más fordulatszámon játszó DVTK (44-43). Jöttek a hazai pontok, Mokango büntetői, Walker-Kimbrough közelije után Skoric is betalált, és vendég időkérés következett a 24. perc végén (50-43). De a szünet után is a jobbik arcát mutatta a DVTK, Zele góljával két számjegyűre nőtt a két fél közötti különbség (54-43). Viszont a Pécs nem adta fel, előbb 5, majd 4 pontra felzárkóztak, így a negyed vége előtt 24 másodperccel Cziczás edző kért szünetet. A játékrész végéig még két hazai büntető fért bele, Gémes-Sarok célba ért dobása már nem, ezt a játékvezetők videózás után nem adták meg, mert időn túl esett (63-57).

A záró tíz perc elején nem nagyon sültek a dobások egyik oldalon sem, három minuta alatt csak 1-1 akciógól született. Aztán Walker-Kimbrough pillanatai következtek, gyors egymás­utánban két közép távolival jelezte klasszisát, amire a PEAC részéről időkérés volt a válasz (69-59). Csakhogy a DVTK amerikai kosarasa nem állt le, az ő remek játéka miatt nem csökkent a különbség, annak ellenére, hogy a pécsiek nagyon küzdöttek (77-66). A pauza után is Walker-Kimbrough következett, és mivel ebben a játékrészben ellenállhatatlanul játszott, a 22 pontjából 11-et ebben a negyedben szerzett, hozzásegítette csapatát a nagyon fontos győzelem megszerzéséhez.

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – PEAC-Pécs 86-75 (24-16, 14-24, 25-17, 23-18)

Miskolc, 700 néző. V.: Farkas G., Rácz Zs., Nagy V.

Aluinvent-DVTK: MEDGYESSY (8), Kányási (-), WALKER-KIMBROUGH (22), Putnina (8), MOKANGO (12). Csere: SKORIC (19/3), SZABÓ F. (11/3), Kiss A. (-), Zele (6), Eperjesi (-). Vezetőedző: Cziczás László.

PEAC-Pécs: Vanloo (12/3), Simon Zs. (14/3), Wentzel N. (8/3), TETEMONDOVA (16/12), IMOVBIOH (13). Csere: Tenyér (-), Ruják (-), BREWER (9/3), Gémes-Sarok (3). Vezetőedző: Meszlényi Róbert.

Cziczás László: – Gratulálok, elsősorban a pécsi csapatnak, mert vért kellett izzadni, hogy nyerni tudjunk. Tudtuk, hogy fáradtabbak leszünk, így készültünk arra, hogy azok is több szerephez jutnak, akik eddig kevesebbet játszottak, szerencsére szépen sáfárkodtak a játékpercekkel. Elégedett vagyok a csapat mai teljesítményével. Most egy picit szusszanunk, aztán csütörtökön jön a Galatasaray ellen Európa Kupa-visszavágó. Most is szép számmal voltak jelen a szurkolók, reméljük ettől csak többen lesznek, mert jól játszottak a lányok, és még több nézőt érdemelnének.

Meszlényi Róbert: – Gratulálok a Diósgyőri VTK-nak, a piros-fehérek nagyon jól játszottak. Elterveztük, hogy mivel tudunk nyerni, de túl sok volt a hullám ebben a meccsben, nem volt egyenletes a teljesítményünk. Egy ilyen meccset pedig csak akkor lehet megnyerni, ha több jó egyéni produkció van, legalább olyan, mint amilyen ma a Tetemondováé volt.

