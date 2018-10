Aluinvent-DVTK: Van képük, de sötét ló a cseh Brno

Hatvan női együttes nevezett a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség európai tagozatának két versenysorozatára, az Euroligára és az Európa Kupára. Közülük négy számára már véget ért az évad, ugyanis két belga csapat, a Namur, a Liege Panthers, valamint az orosz Spartak M.O. Noginsk és a lengyel Arka Gdynia elbukott a második számú sorozat, az EK selejtezőjén. Ez egyben azt is jelenti, hogy nyolc török, nyolc francia, hét orosz, öt lengyel, öt magyar, három spanyol, három cseh, két belga, két olasz, két görög, két svéd, egy német, egy lett, egy román, egy portugál, egy svájci, egy szlovák, egy szlovén, egy fehérorosz és egy bolgár csapat várja a szerdán kezdődő csoportselejtezőket.

G-csoport

Az Euroliga főtábláján, a tavalyi idényhez hasonlóan 16 csapat küzd majd egymással a csoportkörökben úgy, hogy a két darab, egyaránt 8 együttes alkotta csoportokban 14 fordulót lejátszva jutnak el az egyenes kieséses szakaszig. Itt egy magyar csapat, a tavalyi EL-ezüstérmes hazai bajnok Sopron Basket szerepel, további négy magyar gárda pedig az Európa Kupában játszik meccseket. Ugyanis a 40 csapatos, 10 csoportos mezőnyben, ahol hat fordulót játszanak majd az együttesek, a KSC Szekszárd, az Aluinvent-DVTK, a CMB Cargo Uni Győr és a VBW CEKK Cegléd is érdekelt.

A cseh KP Brno három meccséről szereztünk felvételeket, és ezeket megnézve kaptunk egyfajta képet róluk.” Cziczás László

Az Aluinvent-DVTK a női kosárlabda Európa Kupa sorsolásakor a G-csoportba került, és ennek keretében az 1. fordulóban ma 18.30-tól a cseh KP Brno alakulatát fogadják a miskolci városi sportcsarnokban. A G-csoport további két csapata, az olasz Reyer Venezia és a francia Nantes Reze a hatfordulós csoportküzdelmek során a biztos továbbjutást jelentő első két helyért harcol (lehet, hogy a csoport harmadik helye is továbbjutást ér, ugyanis az EK-ban induló 40 csapatot előzetesen két konferenciába sorolták, és itt is, ott is, öt-öt kvartettben zajlanak majd a küzdelmek, és mindkét konferenciából a két legjobb csoportharmadik is továbblép a legjobb 24 közé).

A piros-fehérek első ellenfele, a KP Brno egy olyan csapat, akik ellen már játszottak EK-csoportmeccseket a diósgyőriek a 2015/16-os évadban, és oda-vissza verték őket. A cseh bajnokság ezüstérmese tavalyi keretéből megtartotta amerikai légiósát Maddent, a két sokszoros cseh válogatott centert, Burgrovát és Sujanovát, utóbbi kosaras három éve pályára lépett a DVTK ellen. Rajtuk kívül cseh, szlovák, litván és egy további amerikai kosaras alkotja a keretüket.

– A Brno három meccséről szereztünk felvételeket, és ezeket megnézve kaptunk egyfajta képet róluk. De annyira nem ismertek előttünk a cseh bajnokságnak az erőviszonyai, hogy tudjuk, a látott teljesítmények mit érnek. Így igazából a ma esti meccsen derül ki, hogy mire képesek – mondta Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője. – Vannak jó légiósaik, cseh és szlovák játékosaik. Nagy erősségük, hogy a hárompontosokat fantasztikusan dobják, 40-50 százalék környéki eredményességgel, úgyhogy erre nagyon kell figyelnünk, különösen annak fényében, hogy másfél hete a Csata ezzel a fegyverrel eredményes tudott lenni ellenünk.

A csorbáról

Arra a felvetésünkre, hogy azt a kisiklást a múlt héten szombaton a PEAC vendégeként sikerült jóvá tenni a Pécsett elért sikerrel, és feltehetően ennek köszönhetően nem volt túl hosszú, és jó hangulatban telt a hazaút, így felelt a piros-fehérek szakvezetője:

– Valamilyen szinten kiköszörültük a Csata elleni csorbát és lelkileg viszonylag jó állapotban vagyunk, a PEAC elleni siker jót tett. Jól kezdtünk a Pécs vendégeként, a meccs nagy részében jó ritmusban játszottunk. Volt néhány kisebb rövidzárlatos időszakunk, amikor picit elbizonytalanodtunk, de végig nagy hittel kosárlabdáztunk, és ennek meglett az eredménye.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen célokkal vág neki a nemzetközi kupasorozatnak a Diósgyőr.

– Olyan konkrét cél nincs, mint magyar bajnokságban, szeretnénk minél jobban szerepleni. Azt most még nem tudjuk belőni, hogy mik az erőviszonyok a csoporton belül. Ehhez előbb találkoznunk kell a csapatokkal, úgyhogy három forduló után fogunk tisztábban látni – mondta Cziczás László. – Kicsit sötét ló lesz a Brno is. A feladat az, hogy saját magunkra koncentráljunk, igyekezzünk felszabadultan játszani, kiszolgálni a közönségünket, és remélem, hogy ennek során mindenkinek játéklehetőséget tudunk adni.

Kosárlabda: női EK, a G-csoport programja

Október 24. (szerda), 18.30: Aluinvent-DVTK – KP Brno (cseh), 19.30: Reyer Venezia (olasz) – Nanates Reze (francia).

Október 31. (szerda), 18.00: KP Brno – Reyer Venezia, 20.00: Nantes Reze – Aluinvent-DVTK.

November 7. (szerda), 18.00: KP Brno – Nantes Reze, 19.30: Reyer Venezia – Aluinvent-DVTK.

November 28. (szerda), 18.00: KP Brno – Aluinvent-DVTK, 20.00: Nantes Reze – Reyer Venezia.

December 5. (szerda), 18.30: Aluinvent-DVTK – Nantes Reze, 19.30: Reyer Venezia – KP Brno.

December 12. (szerda), 18.30: Aluinvent-DVTK – Reyer Venezia, 20.00: Nantes Reze – KP Brno.

