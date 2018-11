Aluinvent-DVTK: Újabb kosaras bravúr

A női kosárlabda NB I 6. fordulójában, vasárnap este a CMB Cargo UNI Győr csapatának vendége volt az Aluinvent-DVTK együttese.

Kontrollálták

Meglehetősen kevés pont esett az első negyed első felében, kétszer Mokango, egyszer pedig Walker-Kimbrough találata után sikerült egyenlítenie a hazai csapatnak (6-6). Az 5. percben Medgyessy bevágta a meccs első tripláját, majd megint Walker-Kimbrough következett, aztán újra Medgyessy, előbb egy duplával, majd egy büntetővel (6-14). A jól védekező, és pontosabban célzó vendég együttes ebben az időszakban tisztes előnyhöz jutott, de ezt megtartani nem sikerült, mert a Győr feljavult, megtalálta legjobb ötösét, és két perc alatt egálra jöttek fel (16-16). A negyed utolsó minutumában viszont Medgyessy egy újabb hárompontost szerzett, Walker-Kimbrough pedig egy faultos kosarat ért el (16-22).

A második játékrészben a DVTK kontrollálta a játékot, hiába dolgozott keményen azon a hazai gárda, hogy utolérje a vendégeket, a piros-fehéreknél mindig akadt valaki, aki ,,visszarakta” a távolságot (26-32). A 15. perc után, a jobban dobó diósgyőriek előnye, Katona kettesével 10 pont fölé nőtt (28-39), és Mokango középtávolijával 13 egység is volt a két együttes között. Ez a fór azonban a győriek utolsó támadásával, Nagy D. triplája után kerek tízre ment le (33-43).

Fordulás után

A harmadik menet elején a hazaiak sokkal koncentráltabban játszottak, mint az első két játékrészben, ennek eredményeként elkezdett csökkenni a különbség (41-45). Diósgyőri szempontból viszont nagyon jókor jött Mokango kettese és Walker-Kimbrough hármasa (41-50). De a Győr nem tört meg, küzdöttek a hazaiak, és nem sokkal később a DVTK hol 4, hol pedig 6 ponttal vezetett, a zöld-fehérek ettől közelebb nem tudtak kerülni a harmadik negyedben (56-60).

A záró tíz perc elején a vendég dobások kimaradtak, Nagy D. triplája után Spanou viszont betalált a hazaiak részéről, így a meccs fo­lyamán először vezetett a Győr (61-60). Nem so­káig, mert jött Szabó F. hármasa (61-63), majd az egyenlítés után Mokango pontjait követően Walker-Kimbrough talált be távolról, és ez is jelezte, hogy a tripla dobásokban ezen a napon a diósgyőriek jobbak (63-68). Győri időkérés következett, majd egy hazai gól után, Sulciute hármasa a gyűrű széléről felpattanva hullott be a gyűrűbe. A demoralizáló találatot Mokango ,,fejelte meg” (65-73). De a Győr nem adta fel, Raksányi hármasa és Brown kettese után két perccel a vége előtt három pont volt a két csapat között (72-75). A hajrában az ellenállhatatlanul játszó Mokango volt újra eredményes, majd a meccs utolsó percében, a nagy izgalmak közepette Medgyessy két büntetője végleg bebiztosította a vendéggyőzelmet.

Berecz Csaba

Jegyzőkönyv

CMB Cargo UNI Győr – Aluinvent-DVTK 74-79 (16-22, 17-21, 23-17, 18-19)

Győr, 300 néző. V.: Cziffra, Kulcsár, Balog Gy.

CMB Cargo UNI Győr: Czank (1), Török (-), Brown (10), SPANOU (8), GRAY (18). Csere: Krnjic (12), Raksányi (11/3), Nagy D. (14/6), Baffy (-), Varga Zs. (-). Vezetőedző: Sandro Orlando.

Aluinvent-DVTK: MEDGYESSY (19/6), Kányási (-), Sulciute (12/6), WALKER-KIMBROUGH (15/6), MOKANGO (27). Csere: Skoric (-), Szabó F. (3/3), Zele (1), Katona (2). Vezetőedző: Cziczás László.

Sandro Orlando: – Kevésbé vagyok mérges a vereség miatt, mert nagyot küzdött a csapat, de amíg kintről nem tudunk eredményesek lenni, nem tudjuk ezeket a meccseket megnyerni. Ezáltal ugyanis a palánk alatt sem tudunk könnyű kosarakat szerezni.

Cziczás László: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, úgy gondoltuk, hogy lehetőségünk van a kisebb hullámvölgyben lévő győrieket legyőzni, akár idegenben is. Egy alkalommal vezetett ellenfelünk a meccs folyamán, és akkor sem roppantunk meg, minden játékosunk koncentráltan hajtotta végre feladatait. Nagyon boldogok vagyunk, hogy győztünk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA