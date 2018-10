Aluinvent-DVTK: Úgy mentek, mint kés a vajba

A piros-fehérek mindenképpen feledtetni akarták az NKE-Csata gárdájától elszenvedett múlt szombati fájó vereséget, és mesterük szerint alaposan felkészültek az újabb hazai összecsapásra. A szerdai látogatottságon érződött a hétközi időpont, a szokásostól kevesebben ültek a lelátókon, a PINKK-Pécsi 424 elleni meccsen.

Nagy fölényben

Mindenki gyorsan felvette az emberét, így az elzárások utáni leválásokra helyeződött a hangsúly. A 2. percben Sulciute tette üresbe Walker-Kimbrough-ot, majd Kányási duplájával 7-2 lett a hazaiaknak. Könnyű, fektetett ziccereket dobhattak a diósgyőriek, akik magukhoz ölelték az összes védő lepattanót, ezek pedig hozták a biztos vezetést (6. perc: 15-7). A pécsiek kiszorultak a DVTK palánkja alól, így távolról dobálgattak és három triplát is termeltek. Az első negyedben sok pont született a szépen kivitelezett célzásoknak köszönhetően.

A 29-20-as előny nyugalmat kölcsönzött az Aluinvent tagjainak, míg a pécsi kispad a „veszekedésben” jeleskedett, a tábla pedig árulkodott (13. perc: 33-20). Közepes volt az iram, becsúsztak az eladott labdák is, az itthoni leindítások viszont feledtették a hibákat. A 16. percben már 43-23-nál tartott a Diósgyőr, vagyis a csapat a saját kezébe vette a sorsát. Cziczás László gyakran cserélt annak érdekében, hogy a végére ne legyenek fáradt játékosai, tehette, mert lányai őrizték az előnyt (18. perc: 49-29). A nagyszünetig, remek egyéni akciókkal, 60 pontig jutottak a vendéglátók, női meccsen ez bravúrnak számít.

Látványelemekkel

A folytatásban felvették az utazó sebességet Medgyessyék, ennek ellenszerét időkéréssel próbálta megtalálni a 424 trénere, de vonata kisiklott. Óriási fórjuk következtében a szépségre törekedtek a miskolciak. Produkciójuk tartalmazott is látványelemeket (magas passzokat, ügyes bejátszásokat, légszereléseket), a szurkolók pedig feléledtek. Olyan is előfordult, hogy egy támadását négyszer ismételhette meg az Aluinvent-DVTK, mert tagjai oroszlán módjára küzdöttek a gyűrűről leperdülő labdákért. A kosarasok töltés nélkül is tüzeltek, mert már egyik oldalon sem veszíthettek semmit (28. perc: 77-46). Mindössze az a veszély fenyegette Kányásiékat, hogy hátra ne dőljenek a „foteljükben”, de mesterük is résen volt, ha ezt látta. Hazai örömjátékot ígért az utolsó negyed, melyre 30 pontos különbséggel fordultak a csapatok. Mindkét szakvezető leült, mert a lényegi kérdések eldőltek, ennek következtében tanítványaik szabadságot kaptak, azt tehették, amit csak akartak. A 89-54-es állásnál mindössze az volt a tét, hogy három számjegyű lesz-e a DVTK sikere. Dobóversennyel, benne homályokkal, és némi össze­vissza játékkal ért véget a meccs: benne az annyira várt és picit megfejelt 100-zal.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv: Aluinvent-DVTK – PINKK-Pécsi 424 101-60 (29-20, 31-12, 21-19, 20-9)

Miskolc, 800 néző. V.: Ádám J., Pozsonyi, Győrfy.

Aluinvent-DVTK: MEDGYESSY (16/3), Kányási (10), Sulciute (5), WALKER-KIMBROUGH (18), MOKANGO (14). Csere: Szabó F. (5/3), Katona (2), SKORIC (16), Zele (8), Kiss A. (7), Eperjesi (-). Vezetőedző: Cziczás László.

PINKK-Pécsi 424: Cukic (7/3), Szűcs R. (8/3), Sánta (6), Markovic (7/3), Jáhni (10). Csere: Szűcs L. (6), Vári (7), Podrug (9). Vezetőedző: Laczka Miklós.

Kipontozódott: Medgyessy a 33. percben.

Cziczás László: – A két csapat nem volt egy súlycsoportban. Agresszivitásban sokat léptünk előre és megyünk tovább. Megpróbáljuk a Csata ellen elveszített mérkőzésünket legközelebb is jóvá tenni.

Laczka Miklós: – Csalódott vagyok a teljesítményünk miatt. Az eddig mutatotthoz képest nagyot léptünk vissza, ezért újra magunkra kell majd találnunk.

