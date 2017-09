Aluinvent-DVTK U23: Egy kosár döntött

Szolnoki MÁV SE – Aluinvent-DVTK U23 52-51 (13-15, 16-13, 10-7, 13-16)

Szolnok, 50 néző. V.: Menyhárt, Földi.

Aluinvent-DVTK U23: Schmidt (4/3), Eperjesi (5/3), Vasas (6/3), Vörösházi (4), Arad (18). Csere: Kundráth (2), Kovács L. (10), Papp Sz. (-), Bakos (2). Edző: Ambrus Erzsébet.

Ambrus Erzsébet: – Lehet, hogy elég lenne, ha csak egy adatsort mondanék: ellenfelünk 32 büntetőt dobhatott, és ebből 22 ment be, mi pedig 10-szer dobhattunk, és ebből 8 volt jó. A házigazdák összesen 30 pontot szereztek akcióból… De ettől függetlenül megnyerhettük volna a meccset. Csapatjátékban és egyénileg is sokat kell fejlődni, sokkal fegyelmezettebben kell játszani, és a helyzeteket be kell dobni.

